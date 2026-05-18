Javier Milei expuso en una universidad privada en medio de la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem

Tras una semana sin actos oficiales, el presidente Javier Milei retomó su agenda en un foro académico. El mandatario ofreció esta mañana una charla económica ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés (UDESA). El evento no fue abierto a la prensa y se desarrolló en un contexto de tensión creciente dentro del gabinete nacional por pedidos reiterados para que intervenga y ordene la interna oficialista.

El jefe de Estado fue acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien antes de la presentación de Milei dio una clase en el mismo auditorio. En el encuentro también estuvo presente el rector de la universidad, Lucas Grosman.

El origen de la tensión en el Gabinete y la disputa en redes sociales

La fricción interna, que antes se restringía al ámbito privado, se trasladó a las redes sociales durante el fin de semana y generó inquietud en las filas libertarias. El asesor presidencial Santiago Caputo acusó al entorno de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, de administrar una cuenta anónima en la plataforma X desde la que se lanzaron críticas contra el propio Milei. Desde los sectores próximos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señalan que las diferencias comenzaron en los meses previos al armado de listas de septiembre de 2025, cuando representantes de “Las Fuerzas del Cielo” quedaron fuera de las candidaturas en Buenos Aires.

Ante la acusación, Menem envió el domingo un mensaje a su bloque de diputados por WhatsApp para despegarse de la cuenta cuestionada: “Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo”, expresó. Sin embargo, en el sector que apoya a Caputo pidieron que se identifique al responsable; de hecho, Macarena Alifraco, colaboradora cercana al asesor, ironizó en X sobre la justificación ofrecida. Por su parte, legisladores ajenos a ambos bandos remarcaron que la visibilidad de estos conflictos afecta la percepción pública sobre la gestión.

La postura de la Casa Rosada y los próximos pasos de la agenda presidencial

Funcionarios del Ejecutivo consideran que la exposición pública de la interna era difícil de evitar tras el desgaste por las diferencias sin resolver, aunque descartan que responda a un plan deliberado. A pesar de los reclamos de sus aliados, Milei se mantiene apartado de la disputa y lejos de involucrarse en la resolución del conflicto. En este marco, la Casa Rosada no prevé cambios inminentes en el equipo de gobierno y apuesta por contener el tema dentro del ámbito de la administración.

En medio de las fricciones, el Presidente prioriza sus actividades públicas y académicas para mantener el foco en la gestión financiera. Tras la disertación en San Andrés, el mandatario tiene previsto participar este martes a las 11:30 en una presentación sobre inserción laboral y macroeconomía argentina, organizada por la Bolsa de Valores y celebrada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Con información de Presidencia.