Jubilados y AUH: descubrí el pago extra que ANSES inicia a depositar hoy y su impacto en tu bolsillo

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran esta semana y cuándo se deposita el extra de la Tarjeta Alimentar.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da continuidad al esquema prestacional correspondiente a mayo 2026. Durante las próximas jornadas, las acreditaciones reflejarán el incremento del 3,38% por movilidad establecido mediante la Resolución 110/2026.

Además de completarse el grupo de haberes mínimos de jubilaciones y asignaciones, el proceso operativo de esta semana contempla una particularidad regulatoria: la liquidación complementaria para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.

Este depósito adicional busca cubrir la diferencia entre el monto liquidado originalmente y los nuevos valores actualizados del subsidio, requiriendo un ordenamiento estricto por terminación de DNI para garantizar la eficiencia en los puntos de cobro automáticos y bancarios del país.

Jubilaciones y asignaciones mayo 2026: las fechas clave en el calendario de pagos de ANSES

Para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de asignaciones sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá un cronograma diario coordinado.

El esquema para las jubilaciones mínimas —que se ubican en $393.174,10 y alcanzan los $463.174,10 con el bono del Decreto 292/2026—, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el SUAF se distribuye de la siguiente manera:

Lunes 18 de mayo 2026 : DNI terminados en 5 (Jubilaciones mínimas, AUH y SUAF). Prenatal DNI 6 y 7.

: DNI terminados en 5 (Jubilaciones mínimas, AUH y SUAF). Prenatal DNI 6 y 7. Martes 19 de mayo 2026 : DNI terminados en 6 (Jubilaciones mínimas, AUH y SUAF). Prenatal DNI 8 y 9.

: DNI terminados en 6 (Jubilaciones mínimas, AUH y SUAF). Prenatal DNI 8 y 9. Miércoles 20 de mayo 2026 : DNI terminados en 7 (Jubilaciones mínimas, AUH y SUAF).

: DNI terminados en 7 (Jubilaciones mínimas, AUH y SUAF). Jueves 21 de mayo 2026 : DNI terminados en 8 y 9 para jubilaciones; DNI 8 para AUH y SUAF.

: DNI terminados en 8 y 9 para jubilaciones; DNI 8 para AUH y SUAF. Viernes 22 de mayo 2026: DNI terminado en 9 (AUH y SUAF).

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el viernes 22 de mayo 2026 se iniciará el pago a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo (comenzando con los DNI finalizados en 0 y 1), jornada en la que también se activará la primera tanda del Fondo de Desempleo con sus nuevos topes de hasta $363.000.

Diferencia de la Tarjeta Alimentar: cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social

El Ministerio de Capital Humano, en articulación con la Administración Nacional de la Seguridad Social, comenzará a depositar de forma complementaria el ajuste de la Tarjeta Alimentar. Este cobro extra varía según la cantidad de hijos declarados y se abonará de acuerdo al siguiente esquema:

Lunes 18 de mayo 2026 : DNI terminado en 0. Las titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos cobran la totalidad de este ajuste hoy, sin importar su documento.

: DNI terminado en 0. Las titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos cobran la totalidad de este ajuste hoy, sin importar su documento. Martes 19 de mayo 2026 : DNI terminado en 1.

: DNI terminado en 1. Miércoles 20 de mayo 2026 : DNI terminados en 2 y 3.

: DNI terminados en 2 y 3. Jueves 21 de mayo 2026 : DNI terminado en 4.

: DNI terminado en 4. Viernes 22 de mayo 2026: DNI terminado en 5.

Los montos complementarios a percibir se fijaron en $20.000 para familias con un hijo, $31.363 para quienes tengan dos, y $41.363 para hogares con tres o más menores a cargo, sumas que actúan como un refuerzo directo a la canasta básica familiar.

Cómo verificar los depósitos en la plataforma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social

Ante la coexistencia de diferentes liquidaciones y fechas de cobro, el organismo previsional recuerda la importancia de utilizar los canales no presenciales. Los titulares pueden ingresar a la aplicación o portal web Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar de forma particular el estado de sus cuentas.

Esta consulta digital permite constatar el desglose exacto del haber neto, la retención reglamentaria del 20% en la AUH (cuyo cobro directo queda en $113.028,80), y la correcta acreditación del retroactivo de la Tarjeta Alimentar, evitando traslados innecesarios a las oficinas físicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social durante los días de alta concurrencia bancaria.