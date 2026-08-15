«Farmear aura»: el curioso significado detrás de una de las frases virales del momento

Si en TikTok alguien dice que otra persona está «farmeando aura», no necesariamente está hablando de algo que hace literalmente. La expresión se usa, sobre todo, de manera irónica para describir a alguien que realiza determinadas acciones para verse interesante, canchero, seguro o con cierto estilo frente a los demás.

La palabra «farmear» viene de farm, un término muy utilizado en los videojuegos. En ese contexto significa repetir una actividad una y otra vez para conseguir experiencia, objetos, dinero u otros recursos que permitan avanzar. Con el tiempo, la expresión salió del mundo gamer y empezó a utilizarse en redes sociales con otros significados.

El «aura», en cambio, funciona como una especie de medidor imaginario de presencia. Tener mucha aura significa transmitir seguridad, personalidad, estilo o una actitud que genera admiración. Por eso, cuando alguien hace algo que llama la atención o queda bien frente a los demás, puede decirse que está «ganando aura».

«Farmear aura» una combinación de conceptos

La combinación de ambos conceptos dio lugar a una expresión que se volvió especialmente popular en redes: «farmear aura». La idea es que una persona acumula «puntos de aura» cada vez que hace algo que la hace parecer más interesante, segura o cool.

También puede utilizarse en tono de burla. Por ejemplo, alguien que acomoda una situación para quedar bien en un video puede ser acusado de estar «farmeando aura». En ese caso, la expresión señala que la persona estaría buscando deliberadamente generar una determinada imagen ante los demás.

Del videojuego al lenguaje cotidiano

Como ocurre con muchas expresiones que nacen en internet, «farmear aura» no tiene una definición única ni formal. Su significado depende del contexto y puede cambiar rápidamente entre comunidades y plataformas.

Lo interesante es que una palabra propia de los videojuegos terminó convirtiéndose en una manera de hablar sobre popularidad, imagen y comportamiento en redes sociales. Así, «farmear aura» es, básicamente, hacer algo repetidamente -o aprovechar una situación- para sumar esa especie de «energía» o presencia que hace que alguien parezca más interesante ante los demás.

En pocas palabras: farmear aura es hacer cosas que te hagan ganar presencia, respeto o estilo frente a los demás, como si estuvieras acumulando puntos en un videojuego.