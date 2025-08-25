Javier Milei habla en un acto en Junín: «El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos»

El presidente Javier Milei reapareció públicamente por segunda vez en el día este lunes 25 de agosto. En un acto en Junín por las elecciones legislativas en Buenos Aires, no se refirió explícitamente al escándalo por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, pero aseguró: “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos«. Su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, denunció agresiones contra los militantes de La Libertad Avanza.

Karina Milei expresó su “solidaridad” con los militantes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron agredidos en la previa del acto y repitió la consigna de campaña “kirchnerismo nunca más”.

“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos kirchnerimso nunca más”, enfatizó la referente libertaria que ha sido señalada por las presuntos sobornos en Discapacidad.

Karina Milei desde el acto en Junín. (Agencia Noticias Argentinas).

¿Milei y una pequeña alusión a las presuntas coimas en Discapacidad?: «El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos»

El presidente Milei es el encargado de cerrar el acto en Junín de presentación de los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de Buenos Aires.

Aunque no se refirió expresamente a las presuntas coimas en Discapacidad, hizo alusión a que sería un intento de desestabilización de los seguidores de la exmandataria y líder peronista, Cristina Kirchner.

“En estos momentos, donde el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, generar inestabilidad de manera abierta y descarada, nada de eso nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses?«, enfatizó.

El mandatario sostuvo que fueron los gobiernos kirchneristas los que «hundieron a los argentinos en la miseria». Y subrayó: «No se dejen psicopatear por este conjunto de degenerados fiscales psicópatas».

Además, apuntó contra los diputados y senadores que han motivado proyectos que el Gobierno ya había anticipado que vetaría, como el aumento de los jubilados. “Están tan disociados de la voluntad popular que elevan propuestas que quieren alejarnos del déficit fiscal”, señaló.

Javier Milei invitó a los seguidores de Libertad Avanza a ir a votar estas elecciones 2025

Durante su discurso, si bien la mayor parte fue en un tono técnico económico, dio un giro y apuntó directamente a las elecciones 2025. Arengó a los fieles de La Libertad Avanza a emitir el voto: «No podemos dejar que nos sigan robando nuestra vida. Quieren que los argentinos de bien se queden en sus casas sin ir a votar».

Y recalcó: «Hay que eliminarlos en las urnas y hay que ir a ganarles, hay que sacarlos a votos». «No podemos dejar que engañen a la ciudadanía y la tomen por tonta», sostuvo el presidente Milei.