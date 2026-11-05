Javier Milei regresa a la Argentina tras su cuarta visita a España en el 2026: cómo sigue su agenda este viernes 6

El presidente Javier Milei culminó su cuarta visita a España del año y emprende el regreso a la Argentina a bordo del avión ARG-01. El mandatario aterrizará a las 7:30 de este viernes 6 de noviembre tras su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid y reuniones propias de su signo político-ideológico. El jefe de Estado regresa del continente europeo tras un viaje junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Durante su estadía, el líder libertario optó por ausentarse de la inauguración oficial y de la cena de bienvenida en el Palacio Real que ofrecieron los reyes Felipe VI y Letizia. En cambio, priorizó un nuevo encuentro hoy con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y se fotografió con el líder del partido VOX, Santiago Abascal, este miércoles.

Fotos: Presidencia de la Nación.

El vínculo con la Casa Real española mantiene un clima de tensión protocolar. El diario español El Mundo publicó que la embajada argentina solicitó una audiencia con el monarca, una gestión que fuentes gubernamentales negaron de forma posterior ante La Nación.

Se trata de la octava visita a la península ibérica desde su llegada a la Casa Rosada y la cuarta en lo que va de 2026. En marzo, disertó en el Madrid Economic Forum y recibió el premio en honor a Ludwig von Mises. El 26 de junio, la Universidad CEU San Pablo le otorgó una Medalla de Honor, y el pasado 21 de octubre expuso ante el Nueva Economía Fórum, un viaje en el cual concretó su primera reunión con Díaz Ayuso y un nuevo dialogó con Abascal.

El frío cruce con Pedro Sánchez y el plenario de la cumbre

La tensión con el Palacio de la Moncloa quedó en evidencia durante la recepción en la Galería de las Colecciones Reales. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, recibió a Milei en el ingreso bajo un estricto intercambio protocolar. Luego, el presidente argentino y su par español, Pedro Sánchez, protagonizaron un saludo distante de apenas tres segundos. Horas antes, el líder socialista advirtió en un foro en Barcelona que España carece de directivas provenientes de «Moscú o Buenos Aires».

El cruce ocurrió bajo la moderación del rey Felipe VI, en un espacio marcado por las ausencias de líderes regionales como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum. En cuanto a los debates formales, las delegaciones de 22 países negocian una alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA), la constitución de una red para la reducción de riesgos de desastres y la aprobación de una carta de movilidad académica para estudiantes.

Discurso de Milei contra el socialismo

Durante su intervención en el plenario, el presidente argentino inició su discurso con condolencias por las 69 víctimas fatales del accidente ferroviario en Toledo, entre ellas dos ciudadanos argentinos. De inmediato, enfocó sus palabras en un fuerte alegato ideológico con referencias a la Escuela de Salamanca, al pensador Martín de Azpilcueta y al ensayista Salvador de Madariaga.

«El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía», disparó el mandatario frente a los jefes de Estado. Bajo esta premisa, el líder libertario aseguró que «ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política».

Para Milei, el paralelismo no resulta casual, ya que ambos modelos «comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento».

«La máxima fascista, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, describe a los Estados socialistas», sentenció.

En materia económica, el Presidente defendió las medidas implementadas en la Argentina. «Nuestro punto de partida fue desactivar una catástrofe de dimensiones bíblicas», remarcó, para luego destacar la eliminación de un déficit consolidado de 15 puntos del PBI y el desmantelamiento de más de 18.000 regulaciones que ahogaban la iniciativa privada. A su vez, celebró las solicitudes de admisión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$ 210.000 millones.

En el plano regional, el jefe de Estado calificó a las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú como una «rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder», al tiempo que apuntó contra las dictaduras del continente: «Hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa».

En otro tramo de su exposición, el líder libertario agradeció a los países iberoamericanos el respaldo al comunicado especial sobre las Islas Malvinas y el apoyo a la reanudación de las negociaciones diplomáticas con el Reino Unido.

El mandatario cuestionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico sudoccidental y denunció la entrega de licencias ilegítimas a las firmas Rockhopper y Navitas. Milei precisó que estas actividades contradicen la resolución 3149 de las Naciones Unidas y confirmó el inicio de procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra las empresas involucradas y sus directivos. El Gobierno solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, bajo el objetivo irrenunciable de recuperar la soberanía mediante vías pacíficas.

El regreso y la agenda oficial

El vuelo presidencial partió de la capital española el jueves a las 17:00, con una escala técnica programada en Las Palmas de Gran Canaria, informó la Presidencia de la Nación. Al llegar a Buenos Aires, el mandatario retomará su actividad a nivel local.

Cronograma oficial del viernes 6 de noviembre