Islas Malvinas en la mira: afirman que Donald Trump evalúa quitar su apoyo a la soberanía británica

En Estados Unidos se filtró un correo interno del Pentágono que expuso las alternativas que analiza Donald Trump ante la negativa de algunos países europeos a respaldar las operaciones militares en la guerra contra Irán.

Entre las medidas figuró las Islas Malvinas, según Ruters, el mandatario está reconsiderando quitar el apoyo diplomático tradicional de Washington sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

Estados Unidos sobre las Islas Malvinas y su apoyo a Reino Unido

El documento, de manera puntual, indica que podría quitar el apoyo estadounidense a las reclamaciones sobre «posesiones imperiales». El departamento sostiene que las Islas están bajo administración británica, pero reconoce la reivindicación argentina.

La información sobre esta posible medida fue replicada en varios medios británicos, lo que provocó una fuerte y contundente reacción de este gobierno. El vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, expresó al respecto: «Las Islas Falkland han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido».

Desde que inició el conflicto en Medio Oriente, Trump manifestó reiteradas veces su disgusto con el primer ministro británico Keir Starmer, incluso lo acusó de «cobarde» por su renuencia a unirse a la guerra contra Irán.

Otro factor clave en esta trama es que Donald Trump mantiene una relación estrecha con el presidente argentino Javier Milei quien se encargó de expresar abiertamente su apoyo a los Estados Unidos por lo tanto, es una posibilidad que Estados Unidos pueda cambiar su postura respecto a las Malvinas y su control.

El correo electrónico, que circula en los niveles más altos del Pentágono, indica también que el país estadounidense contempla la suspensión de España de la OTAN, a raíz de que el presidente Pedro Sánchez no permitió el uso de sus bases o espacio aéreo para ataques contra Irán. Cabe destacar que Estados Unidos cuenta con 2 bases clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Con información de Infobae