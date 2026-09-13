«Operativo 2027»: la carrera por la reelección de Javier Milei apura un reacomodamiento dentro de LLA y reaviva la interna

En la intimidad de la Casa Rosada se vivió un momento de fuerte tensión interna durante la última cumbre de ministros. Tras el impacto mediático de la cadena nacional por las Islas Malvinas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rompió la calma del Salón Eva Perón al reclamar no descuidar la agenda de reactivación frente a los signos de parálisis en la actividad.

La respuesta fue inmediata, coordinada y tajante por parte de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo: «No vamos a tocar ninguna palanca», sostuvieron para ratificar la intransigencia del programa y rechazar cualquier flexibilización del déficit cero.

La trinchera con Luis Caputo y la molestia por las críticas del mercado

Pese a los rumores sobre contrapuntos técnicos en el equipo económico, en el entorno presidencial aseguran que el vínculo entre el jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda se mantiene inquebrantable.

Tras celebrar la leve baja de la inflación de agosto, Milei encuentra en sus reuniones a solas con «Toto» Caputo un refugio para revalidar el rumbo oficial.

Sin embargo, en el círculo íntimo del mandatario admiten la molestia que le provocan los cuestionamientos sobre el consumo y la sostenibilidad social. Milei cree que las lecturas sobre el freno de la industria y el desempleo son «operaciones», aunque le irrita la lentitud con la que ceden los precios, indica el periodista Julián Alvez en Infobae.

En Casa Rosada reconocen que la guardia se mantiene alta ante la embestida de sectores empresariales y mediáticos que cuestionan la rigidez del modelo.

Tras los datos del INDEC, el Presidente escribió un texto comparando su gestión con la soledad del arquero de fútbol, urgido de una «voluntad de hierro para defender lo propio sin margen de error».

Tensión en las provincias y la disputa por la sucesión en 2028

En el plano político, las alianzas de La Libertad Avanza muestran un escenario dispar. Mientras la conducción nacional consolida sintonía con gobernadores dialoguistas de Chaco, Corrientes y Entre Ríos, el frente interno cruje en distritos clave. En La Pampa, un decreto que transfirió las regalías del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles a Mendoza desató un escándalo local que salpicó las aspiraciones electorales del vocero Adrián Ravier.

De cara al mediano plazo, la falta de un recambio claro encendió las luces de alarma entre los armadores oficialistas:

«La Libertad Avanza va a morir como proyecto político si se confirma que Javier no tiene posibilidad de un segundo mandato. Ahí arrancará la anarquía y se van a sacar los ojos a partir de 2028″, proyectó sin vueltas un importante legislador libertario a Infobae.

Rosca en la Magistratura y cumbre con los bloques de LLA

Para contener la tropa y alinear la estrategia parlamentaria, Milei recibirá este lunes por la tarde a los bloques de diputados y senadores de LLA. El objetivo será detallar la letra chica del Presupuesto 2027 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

En paralelo, los operadores judiciales del Gobierno siguen con atención el cierre de listas para las elecciones del Consejo de la Magistratura. Bajo el sello Abogados por la Libertad, apadrinado por Karina Milei, el oficialismo buscará ganar espacio en las vocalías vacantes del fuero Contencioso Administrativo Federal, la ventanilla judicial clave donde se resuelven las demandas contra las medidas del Estado.