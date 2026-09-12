Malvinas: Donald Trump habló de una posible mediación y el Gobierno de Milei evalúa su llegada con Reino Unido

Donald Trump advirtió que un eventual conflicto armado entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial” y afirmó que podría intervenir si ambos países se lo solicitaran. Sus declaraciones fueron recibidas con atención en la Casa Rosada, donde no descartan que Estados Unidos pueda tener algún papel en una instancia de diálogo.

El mandatario estadounidense habló este sábado en Dublín, luego de reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin. “Siempre son importantes las declaraciones de Trump”, señalaron desde el entorno presidencial a Infobae. El presidente estadounidense sostuvo: “Estoy seguro de que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”.

Qué dijo Trump sobre Malvinas y la capacidad militar de Reino Unido

Trump también se refirió a las dificultades que atraviesa Reino Unido y puso en duda su capacidad para responder militarmente ante un eventual conflicto por las islas. Recordó que los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, aunque señaló que actualmente enfrentan problemas internos vinculados con la inmigración y la energía.

“Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos, estamos hablando de semanas en barcos”, afirmó Trump. Sus declaraciones tuvieron repercusión internacional y fueron observadas especialmente en Buenos Aires por su referencia directa a una eventual mediación.

La postura del presidente estadounidense coincide en algunos puntos con el planteo que Javier Milei realizó la semana pasada durante una cadena nacional. Allí sostuvo que el Reino Unido enfrenta “múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución”.

En ese mismo discurso, Milei afirmó: “Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”. En la Casa Rosada interpretaron ahora que las declaraciones de Trump pueden formar parte de las alternativas para avanzar hacia un diálogo con Londres.