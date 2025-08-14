Karina Milei sumó al PRO en las reuniones de campaña bonaerense que perfila la estrategia para las elecciones

Con la campaña iniciada, la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, habilitó al PRO a sumarse a la mesa de coordinación bonaerense para diseñar el plan que les permita disputar la elección del 7 de septiembre. Cristian Ritondo fue quien se sumó a los encuentros.

Este mediodía, el presidente del partido amarillo en la provincia, Cristian Ritondo, debuta en la cuarta edición del intercambio que tiene lugar desde hace dos semanas en el salón Norte, ubicado en el primer piso de Casa Rosada.

De esta forma, el plantel fijo que debate la ingeniería proselitista los lunes y miércoles de cada semana suma a un nuevo interlocutor, está vez del partido que fundó Mauricio Macri.

Los presentes en la reunión de campaña de La Libertad Avanza

Con la bendición de la menor de los Milei, comparten chipás, cafés y mates el asesor presidencial, Santiago Caputo; y los titulares bonaerenses de LLA, Sebastián Pareja, y del PRO, Cristian Ritondo. Al momento, el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, no se encuentra presente.

Ritondo y Pareja hicieron su ingreso juntos por el Salón de los Bustos cuando los relojes daban las 12.

El encuentro incluye además a los equipos de cada sector. Por el caputismo, están a la mesa Macarena Alifraco, mano derecha del asesor, y el exdirector de Intercargo, Lucas «Sagaz» Luna, mientras que por él parejismo lo hace el senador bonaerense, Alejandro Carrancio, y el candidato a tercer diputado bonaerense por la Octava Sección, Juan Osaba.

José Luis Espert encabezará la lista en las elecciones

El presidente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, confirmó que José Luis Espert será el encargado de encabezar la boleta libertaria de candidatos a Diputados en la provincia de Buenos Aires.

El diputado nacional es una de las figuras que estaría presente este jueves en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata

Por otro lado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó la posibilidad de ser candidato en las listas de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Noticias Argentinas