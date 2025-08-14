José Luis Espert es el primer candidato de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para Diputados

El presidente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, confirmó que José Luis Espert será el encargado de encabezar la boleta libertaria de candidatos a Diputados en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una decisión que estaba descartada pero se trataría de un pedido explícito de Javier Milei.

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, Pareja en diálogo con Radio Mitre.

El diputado nacional es una de las figuras que estaría presente este jueves en el acto inaugural de campaña de La Libertad Avanza en La Plata. «Se espera que tenga apariciones junto a los candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre», indica Infobae.

Su puesto estaba asegurado desde que el presidente, Javier Milei, decía en público que era su cabeza de lista en provincia de Buenos Aires.

Pero, sobre todas las cosas, el diputado tiene la «particularidad de tener un alto nivel de conocimiento y un discurso que penetra en el electorado tanto por el clivaje de la inseguridad -utilizando seguidamente el término “cárcel o bala”- como por el económico, dada su cercanía ideológica con el Presidente», publicó el mismo medio.

Guillermo Francos descarta su candidatura y promete que La Libertad Avanza «sorprenderá» en Buenos Aires en el Senado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó la posibilidad de ser candidato en las listas de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre y vaticinó que el espacio que integra “sorprenderá” en los comicios por la composición de la Legislatura bonaerense.

“No voy a ser candidato a senador. Primero, nadie me dijo nada y aunque me lo dijeran, no lo sería”, subrayó Francos, y argumentó: “No tengo ganas de estar en medio de una campaña electoral cuando tengo tanta cosa que hacer como jefe de Gabinete”.

El titular de ministros se mostró confiado de que el presidente Javier Milei no elevará el pedido para que integre las nóminas y si bien evitó vaticinar una resultado electoral camino a las elecciones del 7 de septiembre, planteó que La Libertad Avanza “sorprenderá” con los resultados.