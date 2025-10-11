Javier Milei llega a Chaco y Corrientes para reforzar las campañas de La Libertad Avanza: actos y una reunión clave

Javier Milei insiste con la campaña de La Libertad Avanza en las provincias.

Luego de una semana agitada, el presidente Javier Milei retomó la estrategia de acompañar las campañas de los representantes de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre y tras protagonizar un acto el viernes en Buenos Aires, programó dos viajes este sábado a Chaco y Corrientes. Fuentes del Gobierno informaron que se esperan actos y una reunión clave con su aliado, el gobernador Leandro Zdero.

El presidente libertario arribará al aeropuerto de Resistencia, Chaco, a media mañana de este sábado 11 de octubre y estará acompañado de su hermana, Karina Milei. Según lo adelantado, será recibido por el mandatario provincial y luego encararán juntos una serie de acciones de campaña.

Si bien el itinerario aún sigue bajo análisis, se confirmó que el gobernador Leandro Zdero y Milei se mostrarán con los candidatos del frente electoral que los une. Cabe recordar que Chaco elegirá el próximo 26 de octubre, tres senadores nacionales y cuatro diputados por lo que el Gobierno tiene un gran interés en ganar estas bancas.

Se espera que el presidente mantenga también una reunión a solas con su aliado Zdero, tal y como sucedió en Entre Ríos la semana pasada.

La gira de Javier Milei: la visita a Corrientes

Luego de terminar su visita en Chaco, Javier Milei cruzará el puente General Belgrano con destino a la ciudad de Corrientes.

Fuentes del Gobierno informaron que el mandatario protagonizará un acto en la costanera de la ciudad. El encuentro, aún sin horario confirmado, será para los militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza.

Además adelantaron que junto al mandatario estará acompañada de la exvedette y su actual candidata a diputada nacional en primer término, Virginia Gallardo.

Javier Milei junto a Virginia Gallardo

Gallardo es una apuesta fuerte que tiene el partido libertario después de haber tenido un resultado que no fue el esperado en las elecciones provinciales de agosto donde LLA terminó en cuarto lugar y alcanzó menos del 10% de los votos.