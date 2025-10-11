Federico Vacalebre, economista: «La cuestión política se llevó puesto el fundamento»

La dinámica financiera y cambiaria de las últimas semanas puso en jaque la estabilidad y sustentabilidad del programa económico, lo que coloca a las elecciones legislativas como un verdadero plebiscito para la gestión de Javier Milei. El Gobierno debió recurrir a Estados Unidos y la administración de Donald Trump para llevar tranquilidad al mercado, cada vez más inquieto. El economista y profesor de UCEMA, Federico Vacalebre, dialogó con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva del momento, al que calificó de «bastante atípico».

PREGUNTA: ¿Cómo analiza la dinámica de las últimas semanas?

RESPUESTA: Lo que veo es algo bastante atípico con respecto a otros momentos en Argentina, porque antes era como que lo económico se llevaba puesto a lo político y ahora estamos viendo que lo político se lleva puesto a lo económico. La estrategia fue errónea con respecto a la elección de la provincia de Buenos Aires, se nacionalizó una elección que en mi opinión no se tendría que haber nacionalizado. En el medio hiciste algo atípico que es subir los encajes de una manera muy fuerte, incluso le metieron encajes a los fondos comunes de inversión, y secaron de pesos la plaza para sostener el tipo de cambio, obviamente que castigando a la actividad. Es atípico porque en un año electoral, habitualmente lo que hace siempre el gobierno de turno es tratar de estimular la actividad, no solamente ocuparse del dólar. Con una actividad castigada, es muy difícil encontrar un voto positivo en la calle.

P: ¿Las finanzas sobredimensionan los datos, tanto positivos como negativos?

R: El efecto de la derrota en Buenos Aires fue bastante exagerado. Luego de la elección se caía todo en pedazos, los bonos, las acciones, empezabas a ver una presión mucho más sostenida en el tipo de cambio, donde hay una cuestión estacional por el momento del año en el que estamos. Un par de semanas después, el lunes tenés dos tweets, el de las retenciones cero para el campo y el del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Eso solo hizo que transformaras un infierno en un paraíso, y en 15 minutos de ronda tenías los bonos en alza subiendo a 30 puntos. Tanto la sobre reacción que hubo post pérdida de la elección en Buenos Aires, como la sobre reacción ultra positiva después de ese tuit del Tesoro, fueron desmedidas porque los fundamentos macroeconómicos no habían cambiado demasiado. Por eso digo que en este caso, la cuestión política se llevó puesto el fundamento.

P: ¿No alcanza con la solidez de los fundamentos?

R: Lo que nos está enseñando todo este proceso es eso. Indudablemente estabilizar la macroeconomía es importante, indudablemente es clave contener la inflación, el tipo de cambio, tener controladas las cuentas públicas. Podemos discutir, superávit sí, superávit no, reo que estamos de acuerdo en la importancia que tiene lo fiscal. Pero esta dinámica pone de relieve que es necesario trabajar en las expectativas. Si vos no lográs anclar las expectativas a futuro, todo lo bueno que podés haber hecho por un lado, lo tirás a la borda por el otro.

P: ¿Cómo ve al equipo económico en medio de este escenario de incertidumbre que se acentuó en las últimas semanas?

R: Creo que se advierte cierto giro estratégico en el gobierno de decir ‘bueno la inflación sigue siendo importante, pero la pongo en un segundo plano. Con lo que pasó post elección en Buenos Aires empiezo a darme cuenta también que es importante acumular dólares”. Esto más allá del espaldarazo que dio el Tesoro de los Estados Unidos. En ese cambio pragmático que se advierte en el equipo económico se puede intuir que independientemente del resultado que haya en las elecciones de octubre, habrá un giro en la política económica.

P: ¿Qué avizora respecto a la importancia de las elecciones de octubre?

R: Entiendo que estas elecciones son mucho más importantes que las de provincia de Buenos Aires, porque si vos querés sostener la cuestión fiscal tenés que tener un Congreso que acompañe las iniciativas del Poder Ejecutivo y que no te dé vuelta cada veto. Desde el momento cero con esta administración, estaba súper en claro que el tema fiscal no iba a ser una cuestión a negociar. No va a ser fácil gobernar y sostener la disciplina fiscal de acá a dos años si tenés una muy mala elección ahora. Por eso me parece muy importante el resultado que obtenga el gobierno en octubre.

P: ¿La mejora momentánea en el ingreso de divisas por la rebaja de retenciones se paga con más motosierra futura por la caída de la recaudación?

R: Es cierto que la rebaja temporal de retenciones tiene una incidencia en términos recaudatorios. Pero yo te pregunto si la motosierra no va a estar hasta el último día que Milei sea presidente. Yo creo que sí. Entonces tal vez el gobierno no ve eso como un costo adicional. Bueno habrá que ver cómo lo implementan o por dónde pasa esa motosierra eventualmente en el futuro, pero me parece que esto de que implique más motosierra no es algo que al gobierno le haga temblar el pulso. Es más, creo que es lo único que podemos garantizar que desde hoy hasta el último día del gobierno va a ser estable y constante.

P: ¿Ha habido alguna dosis de mala praxis en la gestión de la macro por parte de este Gobierno?

R: Como mínimo hay ciertas señales contradictorias. Luego del tuit del Secretario del Tesoro y del anuncio de retenciones cero, en los dos primeros días, hubo efectos positivos, empezaste a ver cómo el campo empezó a liquidar. En el medio de todo eso, volvieron a establecer la restricción cruzada en el mercado cambiario. Una comunicación del Banco Central estableció que si vos estabas comprando en el MEP, no podías ir al oficial, y viceversa. No es a un cepo, pero volviste a una restricción en el mercado del dólar. Yo me pregunto si eso era necesario, no lo entendí. Habiendo abrochado dos jugadas buenas, metiste eso otro que, en mi opinión, le sumó ruido al mercado. No sé si responden a una cuestión de mala praxis o más bien de urgencia del momento. Van tapando baches, tapando agujeros, a medida que van haciendo camino.

P: ¿Se sostienen las bandas de flotación tras la elección de octubre?

R: Hay un paper de Paul Krugman que habla sobre el sistema de bandas donde explica que el problema de ese esquema es que no podés acumular reservas. Yo creo que el gobierno lo tomó como una solución intermedia cuando sacó el cepo para las personas, pero no sacó el cepo para las empresas. Las bandas fueron una solución intermedia en un contexto al levantar el cepo parcialmente, pero no una solución definitiva. Y ahora lo que empezamos a ver es cómo ese régimen se agota. Yo creo que más allá del resultado, no sé con qué timing, pero post elecciones en algún momento van a tener que necesariamente ir a otro régimen cambiario. El esquema de bandas no lo vas a poder sostener por esta propia naturaleza que tiene de no poder acumular reservas. En ese sentido habrá que ver a cuánto se va al dólar.

P: ¿Puede cambiar la relación con China a raíz del apoyo de Donald Trump a esta gestión y su programa económico?

R: Me parece que una cosa es el discurso político, o la retórica, y otra muy distinta es el pragmatismo, lo que sucede en la realidad económica, donde vos no podés hacer cualquier cosa. Respecto a China como uno de los mayores socios comerciales, Argentina va mantener el vínculo. El presidente Milei dijo en algún momento ‘el comercio con China es una cuestión de particulares independientemente de lo que yo pienso estando a cargo del Ejecutivo’. Pero algo similar sucede en Estados Unidos donde el porcentaje de las importaciones que provienen de China es altísimo. Estados Unidos no podría cerrarle las puertas del comercio internacional tampoco a China. Entonces, me parece que en un mundo globalizado esto de desechar una relación comercial por cuestiones ideológicas, no corre.

Perfil

Federico Vacalebre es Magíster en Economía Aplicada (UCA), Magíster en Comercio Internacional (USAL), Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Comercialización (UADE).

Además, es profesor en la UCEMA y la Universidad de Palermo (UP), trabaja en la Gerencia de Marketing del Banco de la Nación y es titular de HSV Consultores.

También participa de programas internacionales en The London School of Economics y en Frankfurt School.