Javier Milei retoma la campaña y sale a recuperar terreno en Buenos Aires tras el escándalo con Espert

Luego de la crisis generada por el escándalo que involucró a su principal candidato, José Luis Espert, el presidente Javier Milei retomará la estrategia de acompañar las campañas de los representantes de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. Fuentes del Gobierno informaron que la próxima parada será en San Nicolás, donde se mostrará junto a Santiago Passaglia.

El acto programado de Javier Milei en Buenos Aires

El presidente libertario continúa con su recorrida por el país para apoyar a sus candidatos. Este viernes, Milei volverá a pisar territorio bonaerense y visitará San Nicolás, donde estará junto a Santiago Passaglia, con el fin de atraer el voto kirchnerista.

Según la información brindada por fuentes del Gobierno, Javier Milei también estará acompañado por el candidato a diputado Diego Santilli y el acto se hará en la planta de Sidersa S.A., empresa a la que en julio le confirmaron su adhesión al RIGI por una inversión de 285 millones de dólares.

La Libertad Avanza está intentando ganar terreno hace tiempo en la provincia de Buenos Aires, sin embargo con la última elección bonaerense quedó demostrado que todavía no tiene las fuerzas suficientes. Por este motivo, como parte de su estrategia, el presidente decidió encarar todas las elecciones y apostó a las ciudades con dirigentes más afines.

Respecto al acto programado para este viernes, aún no se brindaron detalles de a qué hora se hará, pero se estima una gran concurrencia de personas.

Escándalo con Espert: qué paso

La crisis que motivó el intento de reimpresión se desató por la renuncia de Espert. El diputado dimitió a su candidatura luego de que se hiciera público que había recibido una transferencia de 200 mil dólares de Fred Machado, un empresario que fue extraditado a Estados Unidos y que se encuentra preso, acusado de tener vínculos con redes de narcotráfico.

La Justicia determinó que la renuncia del candidato, aunque válida, no era causal suficiente para desarticular la compleja logística y el gasto millonario de un operativo electoral ya iniciado.

Por otro lado, este jueves la Justicia ordenó allanamientos en la casa y el despacho de Espert, en Beccar, en plena investigación por la causa que investiga el presunto lavado de dinero y su vínculo con «Fred» Machado.

El propio Espert recibió a la Policía en su casa. Estaba acompañado por sus abogados, según reflejó el canal de noticias TN, que también estaba en el lugar en el momento que se inició el operativo.