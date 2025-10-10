Javier Milei anunció la reforma laboral: «El objetivo es impulsar nuevas negociaciones colectivas»

Javier Milei visitó este viernes una siderúrgica en San Nicolás en marco de la campaña electoral. Allí, brindó más detalles de la reforma laboral que impulsará el Gobierno tras las elecciones de octubre. Además, se refirió por primera vez al respaldo financiero de Estados Unidos y destacó el anuncio de inversiones a través del acuerdo YPF-ENI y de OpenAI.

“Necesitamos un marco jurídico en lo laboral claro, simple y predecible. Un marco que deje de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad”, precisó el mandatario.

En este sentido, dijo que la reforma pretende «impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo» y que su objetivo es generar nuevas negociaciones que adecúen los marcos contractuales a «la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años”.

A su vez, enfatizó que su proyecto está orientado a terminar con «la nefasta industria del juicio». «Ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino en los últimos 15 años», amplió.

Además, mencionó que incluirá la posibilidad de cobrar en dólares y manifestó que dinamizar el ámbito laboral provocará que «más empresas se animen a invertir» en Argentina.

Milei también habló de una reforma tributaria: «Vamos a buscar eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio”.

“Argentina tiene un problema de informalidad muy grande, y por ello distribuye ineficientemente la carga fiscal del Estado”, añadió.

Con respecto al resultado electoral que impactará en la distribución de bancas en el Congreso, el mandatario afirmó que «será indudablemente más reformista que el actual».

Qué dijo Javier Milei sobre el respaldo financiero de Estados Unidos

Milei sostuvo que la formalización del salvataje de EE.UU. se trata de un «apoyo histórico» que proveerá estabilidad «en estos momentos de turbulencia política».

«Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerza del pasado luchan para arruinar el futuro. Este respaldo es histórico para nuestras naciones y de una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar«, detalló.

Por último, resaltó el acuerdo YPF-ENI y el anuncio de OPENAI para construir un centro de inteligencia artificial en la Patagonia y sostuvo que representan «un total de 55 mil millones de dólares”.