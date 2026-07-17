Javier Milei participará del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA: los detalles de la ceremonia

El presidente Javier Milei confirmó que asistirá al acto central que se hará en conmemoración del 32° aniversario del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994 y considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

La ceremonia se realizará este viernes en la tradicional esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, sitio que se ubica frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque.

32° aniversario del atentado a la AMIA

Si bien la fecha exacta del aniversario es el 18 de julio, este año se adelantó ya que coincide con el descanso del Shabat. La AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas confirmaron que tomaron la decisión en respeto a la observancia religiosa.

El encuentro se convocó bajo el lema «Hoy no podemos perder la memoria» y según lo informado, se iniciará puntualmente a las 09:53 con el tradicional e impactante sonido de la sirena que marca el minuto exacto en que estalló la bomba hace más de tres décadas.

Recientemente, Javier Milei se pronunció sobre el peso histórico de este hecho y remarcó: «Buenos Aires es la ciudad que alberga la comunidad judía más grande de América Latina». Tras esto, calificó que es «un orgullo y una gran responsabilidad».

El mandatario también lamentó que fuera el blanco de la violencia extremista y expresó: «Es la ciudad que ha sufrido dos ataques por parte del terrorismo antisemita. En 1992 y 1994 se cobró un total de 114 vidas. Un acto cobarde y criminal que constituye una marca imborrable en nuestra historia y nos impulsa cada día a buscar justicia por las víctimas».

A 32 años del día en que el coche bomba destruyó el edificio de Pasteur y terminó con la vida de 85 personas —dejando además a más de 300 heridos—, la causa judicial continúa sin condenados y esto lo que revalida el persistente reclamo de memoria, verdad y justicia por parte de toda la sociedad civil.

Para mantener viva la denuncia, este año la conmemoración suma distintas intervenciones artísticas y culturales promovidas por la Secretaría de Cultura de la Nación y la mutual.

Con información de Noticias Argentinas