Javier Milei en VIVO en la BCBA: «El motor del crecimiento es el campo»

Javier Milei encabeza este jueves el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde expone ante empresarios, inversores y referentes del sector financiero.

La presentación se produjo horas después del revés legislativo que sufrió el Gobierno en el Senado y luego de las declaraciones del mandatario sobre la actuación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Si bien tenía previsto referirse a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a la transformación del mercado de seguros, Milei modificó el eje de su exposición tras la introducción realizada por el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi.

«Las propias palabras de Adelmo me han hecho elegir para que hablemos de crecimiento económico», expresó al iniciar su discurso.

Durante su intervención, el Presidente remarcó la importancia del mercado de capitales para el desarrollo del país.

«Debemos entender el mercado de capitales. Dónde estamos parados. Entender la hoja de balance», sostuvo.

Milei afirmó que el crecimiento económico está directamente vinculado con la productividad y la inversión.

«La clave del crecimiento tiene que ver con la productividad y depende de la acumulación de capital, y para esto hay que invertir. Esta inversión debe estar financiada, y viene por parte del ahorro», explicó.

En el cierre de ese tramo de su discurso, el mandatario volvió a destacar la defensa de la propiedad privada como uno de los pilares de su programa económico.

«Respetar el derecho de propiedad nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente», concluyó.

La exposición del jefe de Estado estuvo basada en la economía y, con ese foco, repartió conceptos en torno al crecimiento. Habló de stock de capital, ahorro e ingresos. En ese marco, cuestionó «a los gobiernos populistas» que «hicieron un despilfarro de dinero».

«Como ahora, terminala», dijo en ese momento uno de los asistentes. La frase no le cayó bien al economista, quien salió al cruce rápidamente: «No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato». «Y tenemos para 100 años de liberalismo, así si no te gusta andate a Cuba», replicó. La respuesta despertó aplausos del público. Fue de las pocas intervenciones de Milei que generaron una reacción en el auditorio.

La otra respuesta se generó cuando Milei siguió cuestionando a los gobiernos pasado y resaltó aspectos de su gestión, como las tareas de desregulación de la economía que encaró el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger.

Acto seguido, comenzó a enumerar las condiciones para que Argentina «continúe creciendo», como aseveró. «El motor del crecimiento es el campo. Además nos encontramos con nuevas oportunidades, como el gas y el empleo», precisó. También habló de la baja de impuestos y expresó que si consigue la reelección le podrá devolver 500 mil millones de dólares a los argentinos en concepto de devolución de impuestos. Y sostuvo que la inflación sigue bajando.

Pero, una vez más, la misma persona que lo cuestionó volvió a gritarle. Algo que volvió a descolocar al Presidente, quien lanzó: «Sino te gusta, andate kuka».