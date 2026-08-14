Javier Milei participará del Council of the Americas y expondrá ante empresarios e inversores
El Presidente confirmó su asistencia al tradicional encuentro empresarial, que se realizará el jueves 20 de agosto en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. También participarán funcionarios nacionales y autoridades porteñas.
El presidente Javier Milei confirmó su participación en la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
El encuentro se llevará a cabo el jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada reunirá a referentes de los sectores público y privado para analizar las perspectivas políticas y económicas de la Argentina.
Junto al jefe de Estado, ya fueron confirmados varios integrantes del Gabinete nacional. Entre ellos estarán el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
También participarán autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La lista incluye al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.
En los próximos días se terminará de definir el cronograma completo de exposiciones y la participación de otros referentes del sector privado.
El evento tendrá como anfitriones a Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.
La conferencia volverá a reunir a dirigentes políticos, empresarios y representantes de distintos sectores para debatir sobre el escenario económico y político del país, en un contexto marcado por las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos para atraer inversiones.
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