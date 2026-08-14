Javier Milei participará del Council of the Americas y expondrá ante empresarios e inversores

El presidente Javier Milei confirmó su participación en la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro se llevará a cabo el jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada reunirá a referentes de los sectores público y privado para analizar las perspectivas políticas y económicas de la Argentina.

Junto al jefe de Estado, ya fueron confirmados varios integrantes del Gabinete nacional. Entre ellos estarán el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También participarán autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La lista incluye al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

En los próximos días se terminará de definir el cronograma completo de exposiciones y la participación de otros referentes del sector privado.

El evento tendrá como anfitriones a Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.

La conferencia volverá a reunir a dirigentes políticos, empresarios y representantes de distintos sectores para debatir sobre el escenario económico y político del país, en un contexto marcado por las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos para atraer inversiones.