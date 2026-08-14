El oficialismo apuntó contra el peronismo tras bajarle el tono a la cumbre del PJ: “Representan el tren fantasma»

La Casa Rosada le bajó el tono a la cumbre del PJ y volvió a cargar contra el peronismo: “Se llevaron puesta la Argentina”

Pese a las conocidas internas, el PJ concretó una cumbre con la que pudo demostrar que los incentivos de todos sus integrantes sigue siendo la de mantener la unidad de cara a las elecciones de 2027. La Casa Rosada miró con atención el encuentro que hubo ente integrantes de la cúpula del peronismo-kirchnerista, pero le bajó el tono y no dudó en volver a arremeter contra el peronismo.

El encuentro del PJ y el análisis del oficialismo

El motivo central de la cumbre que se realizó el martes pasado fue definir una postura común frente al intento del Gobierno de Javier Milei de eliminar las PASO. El peronismo tiene intenciones claras de preservar la herramienta para ordenar sus internas y presentar una oferta electoral amplia de cara a las presidenciales.

Cerca de cinco horas duró la reunión que tuvo entre sus invitados a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto a los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el senador Gerardo Zamora y los jefes de bloque legislativo Germán Martínez y José Mayans.

No se revelaron grandes detalles de lo que se habló, pero si se envió un mensaje contundente: el peronismo sostiene que debe existir una articulación entre todos los integrantes de cara a la discusión por las PASO. Si el oficialismo logra eliminarlas, el peronismo deberá dirimir un candidato de unidad para las elecciones presidenciales.

«Hay que mirarlo en clave interna. El desafío más importante que nosotros enfrentábamos con la reunión nuestra era no exportar nuestra interna en el PBA al resto del país y tratar de tener una dinámica de funcionamiento nacional más allá de los tres sectores de la Provincia [La Cámpora, el sector de Kicillof y el Frente Renovador]», señaló uno de los integrantes de la cumbre justicialista.

A estas afirmaciones, tres importantes responsables del armado de La Libertad Avanza y con relación directa con Karina Milei mencionaron que no les sorprendió la noticia del encuentro peronista y le bajaron el tono a los dichos de la oposición.

«Nos parece lógico que lo hagan, pero no creemos que vayan a lograr esa unidad. Es muy fuerte y profunda la interna. No se resuelve tan sencillamente como con un principio de acuerdo político. Me parece que está todo en discusión, entre todas esas cosas la herencia del peronismo», afirmó uno de ellos en diálogo con el sitio Infobae.

La lectura no es compartida de la misma forma por todos, otro integrante del PJ expresó al respecto: «Yo siempre pienso que a pesar de las circunstancias el peronismo se va a terminar uniendo en los planos que necesite. No es porque quieran. Es porque no tienen otra opción». Además remarcó que es el único método de supervivencia que tiene la fuerza para poder lograr ganar las elecciones.

Si bien son varias las opiniones, todos comparten la expectativa de que al cerrar las alianzas necesarias, el oficialismo tenga chances de imponerse el año próximo.

Uno de los máximos referentes del Gobierno en off aseguró que no le preocupa el encuentre entre Axel, Massa y Máximo, y dijo: «Representan el tren fantasma. Se llevaron puesta la Argentina. Nosotros tenemos que trabajar con gestión«.

Si bien se muestran confiados, hay asuntos que los libertarios no tienen bajo su control. De cara a las votaciones por las PASO, hay gobernadores aliados que son clave para el tratamiento en ambas cámaras y a los que el peronismo está intentando persuadir para evitar que den su apoyo.

El Gobierno, de igual manera, busca compensar fuerzas y apunta a las provincias del exJuntos por el Cambio. Esto quedó a la vista en las últimas semanas donde se incrementaron los diálogos de los libertarios con emisarios del PRO y del radicalismo.

Con información de Infobae