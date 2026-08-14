El Gobierno oficializó la flexibilización del crédito en dólares a empresas.

El Gobierno de Javier Milei oficializó la flexibilización del crédito en dólares para empresas que no son generadoras directas de divisas. La medida había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y quedó formalizada este viernes mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La nueva normativa modifica el artículo 23 del Decreto 905/02 y amplía las posibilidades de utilización de los depósitos en moneda extranjera dentro del sistema financiero.

De acuerdo con el decreto, se permite la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo. Los fondos provenientes de esas colocaciones podrán utilizarse para financiar a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes, directa o indirectamente, de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas.

Además, la norma habilita el otorgamiento de financiamiento a otras personas jurídicas, de acuerdo con las condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta manera, el Gobierno busca ampliar el acceso al financiamiento en dólares para empresas y, al mismo tiempo, incrementar la intermediación de los dólares que permanecen depositados dentro del sistema financiero.

Los argumentos del Gobierno

Entre los fundamentos del DNU, el Gobierno realiza un diagnóstico sobre la evolución de la economía argentina durante las últimas décadas.

El texto sostiene que durante los últimos 100 años el país atravesó un período de bajo crecimiento acumulado acompañado por una elevada volatilidad. Según el Ejecutivo, esta dinámica generó una pérdida de posición relativa frente a otras economías y se profundizó durante las últimas dos décadas.

El decreto señala que la situación alcanzó un punto crítico en diciembre de 2023, cuando Argentina atravesaba una situación que el Gobierno calificó como de “inédita gravedad”, marcada por el riesgo de hiperinflación, controles cambiarios, falta de acceso al financiamiento externo y reservas internacionales netas negativas.

El Ejecutivo también menciona el Programa de Facilidades Extendidas acordado con el Fondo Monetario Internacional, aprobado mediante el Decreto 179/25, y sostiene que el programa permitió fortalecer las reservas internacionales del Banco Central.

A esto suma las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria durante los primeros siete meses de 2026, que alcanzaron los US$13.300 millones, por encima del objetivo de US$10.000 millones establecido para todo el año.

El ahorro en dólares y el crédito

Uno de los argumentos centrales para modificar la normativa está relacionado con la diferencia entre la cantidad de dólares que poseen los argentinos fuera del sistema financiero y los fondos que actualmente están depositados en los bancos.

Según datos del Indec citados en el decreto, al cierre del primer trimestre de 2026 el sector privado no financiero contaba con activos externos por US$262.014 millones.

En tanto, al 30 de junio de 2026, los depósitos en moneda extranjera del sector privado en el sistema financiero argentino alcanzaban los US$39.336 millones.

El Gobierno considera que existe una diferencia significativa entre ambos valores y apunta a generar mecanismos para que una mayor proporción de esos recursos pueda canalizarse hacia el crédito.

En la misma fecha, los préstamos en moneda extranjera otorgados al sector privado alcanzaban los US$23.716 millones, un monto inferior al stock de depósitos en dólares registrado en el sistema financiero.

Con la modificación normativa, el Gobierno busca ampliar el margen de acción de los bancos para utilizar esos depósitos y convertirlos en financiamiento para empresas, incluso cuando no sean exportadoras directas, bajo las condiciones que establezca el Banco Central.