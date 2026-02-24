Javier Milei recibió a directivos de Visa tras la compra de Prisma y Newpay en Argentina

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión en Casa Rosada con autoridades de Visa y del Banco Central luego del anuncio de la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay. La operación impacta en el sistema de pagos digitales en Argentina y suma tecnología como tokenización y autenticación biométrica en el mercado financiero local.

Del encuentro participaron la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo; el director de Relaciones Gubernamentales regional, Mauro Williams; y el director de Finanzas regional, Jorge Acosta. Estuvo presente el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Compra de Prisma y Newpay impacta en pagos digitales en Argentina

Durante la reunión, los ejecutivos detallaron el acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, firmas que pertenecen al fondo Advent International. La operación no informó el monto y prevé concretarse en el primer trimestre del año, según publicó Infobae.

La operación busca ampliar la infraestructura de pagos digitales en Argentina con nuevas tecnologías.

Prisma procesa tarjetas de crédito, débito y prepago. En cambio, Newpay provee infraestructura para la red de cajeros Banelco y la plataforma PagoMisCuentas. La integración con la red global de Visa apunta a sumar tokenización, autenticación biométrica y herramientas de inteligencia artificial.

Qué pasará con Payway y cómo influye la regulación del Banco Central

La división de adquirencia de Prisma, Payway, quedó fuera de la transacción. Según el comunicado oficial, “Payway S.A.U. no es parte de esta transacción y seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent International, continuando su operación de manera independiente como adquirente de comercios”.

La historia de Prisma está vinculada a decisiones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a regulaciones del Banco Central que habilitaron la multiadquirencia. Desde la compañía señalaron: “esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos” y que permitirá “que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios”.

Gabriela Renaudo afirmó que “esta inversión refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”.