El Congreso cierra las extraordinarias con triple sesión y Javier Milei prepara un discurso triunfal para el domingo

Lejos quedaron los tiempos en que Javier Milei calificaba al Congreso como un “nido de ratas” o arremetía contra los “degenerados fiscales”. Con casi todas las leyes del temario de extraordinarias a punto de ser sancionadas, el presidente se prepara para brindar un discurso triunfal este domingo por la noche, cuando inaugure las sesiones ordinarias ante un Parlamento con mayor presencia violeta y alianzas más afianzadas.

Milei se encamina a una Asamblea Legislativa soñada. Tras un año donde perdió por completo el control de la agenda a manos de la oposición, el presidente dio vuelta la página con la elección de octubre: logró que se sancione el primer Presupuesto de su gestión en diciembre y está cerca de ver concretada la primera de sus reformas “de segunda generación”, la laboral, que se tratará en el Senado 48 horas antes de la apertura de sesiones.

La hoja de ruta parlamentaria fue analizada por la “mesa política” del Gobierno este lunes en Casa Rosada, con las presencias de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y los asesores Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem.

En la última semana de extraordinarias, toda la actividad estará concentrada en dos días en el recinto de la Cámara alta. El jueves, desde las 11, se tratará la Ley Penal Juvenil que baja la edad punible a 14 años, la nueva Ley de Glaciares y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea y Bélgica. Y el viernes, a la misma hora, será el turno de la reforma laboral y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Salvo el pliego de Iglesias (donde solo interviene el Senado) y la Ley de Glaciares, todos los demás proyectos vienen con luz verde de la Cámara de Diputados, por lo que (de no haber imprevistos) serán convertidos en ley. En el caso de la reforma laboral, la Cámara baja devolvió la iniciativa con un cambio (la eliminación del artículo sobre licencias médicas) que será aceptado por el Senado.

El temario de extraordinarias quedaría de esta manera completo, si no fuera por el nuevo proyecto de financiamiento universitario que Milei envió sobre la marcha, el pasado 18 de febrero, y que quedará para el período ordinario. Ese tema, junto con las reformas penal, tributaria y previsional, promete ser un eje central del discurso presidencial ante el Congreso.

En su alocución, Milei insistirá en que este Congreso es “el más reformista de la historia”, una frase que patentó la noche del domingo 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza se consagró partido ganador en todo el país. Además, se espera que Milei siga convocando “a quienes quieran sumarse a las Fuerzas del Cielo”, como hicieron numerosos legisladores del PRO y otros bloques que se pasaron a las filas violetas.

Se rompió el PJ en el Senado

El oficialismo no solo saborea el saldo de las extraordinarias, sino que también celebra haber metido una cuña en el PJ: este lunes, tres senadores que responden a gobernadores del peronismo no kirchnerista se fueron del interbloque Popular, al mando de José Mayans, y anunciaron que jugarán en un bloque propio. De esa manera, se deshicieron de ataduras y ganaron libertad para acompañar al Gobierno.

Se trata de Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), quienes representan, respectivamente, a los mandatarios Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz. Anunciaron que se mantendrán en el bloque Convicción Federal, sin ligazón alguna con el kirchnerismo. Moisés, quien mantiene un enfrentamiento a cielo abierto con la conducción partidaria nacional, será la presidenta.

La partida de estos senadores del Norte ya era decisión tomada desde hace tiempo, pero decidieron postergarla hasta después de la primera votación de la reforma laboral. Aunque rechazaron el proyecto en el recinto junto con el resto de la bancada de Mayans, no se descartaba que votaran a favor si Bullrich los necesitaba.

Entre las razones que esgrimieron para separarse no solo denunciaron que “se ignora a las provincias”, sino que además cuestionaron que Mayans haya decidido no integrar las comisiones del Senado, con el argumento de que Patricia Bullrich y su “mayoría de 44” les quitaron los lugares que les correspondían. Al vaciar las comisiones, los senadores no pueden firmar dictámenes.

Los fugitivos ya marcaron la diferencia. “Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición. No ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas”, sostuvieron.

El distanciamiento de los gobernadores del Norte ya se había verificado en Diputados, donde Jaldo y Jalil aportaron quórum para la reforma laboral, en medio de la ira del kirchnerismo. Jaldo fue más allá y mandó a dos de sus tres diputados a votar a favor. Jalil ordenó votar en contra, pero antes habilitó la sesión.

En este contexto, Milei echa más leña al fuego peronista y planea visitar la provincia de Tucumán el próximo 19 de marzo como parte del “Tour de la gratitud”, el nombre que lleva la gira federal por distintas localidades afines. Un modo de devolver el apoyo de las diputadas “jaldistas” Elia Fernández y Gladys Medina al proyecto de ley en cuestión.

Sesión preparatoria

Antes de las sesiones agendadas para el jueves y viernes, el Senado mantendrá este martes al mediodía su sesión preparatoria de renovación de autoridades. La instancia es importante porque se define al presidente provisional, segundo escalón de la línea sucesoria presidencial después del vicepresidente.

Desde que asumió Milei, el cargo es ocupado por el senador por San Luis Bartolomé Abdala, uno de los pocos que llegó al Senado en 2023 con experiencia política previa. Abdala es uno de los pocos que cultiva un trato cordial con la vicepresidenta Victoria Villarruel y trabajó las últimas semanas para conseguir avales y revalidar el cargo, desde un bajo perfil.

Las versiones surgidas meses atrás indicaban que Karina Milei buscaba desplazar a Abdala para colocar a un alfil propio, como la pastora neuquina Nadia Márquez, en una especie de “intervención” del territorio donde todavía manda Villarruel. Sin embargo, Abdala confía en imponerse y apuesta al apoyo de Bullrich.

En la sesión también deberán repartirse tres vicepresidencias del Senado, una de las cuales ocupa la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal). La schiarettista adhirió a la “mayoría de 44” que creó Bullrich para arrebatarle al peronismo el control de las comisiones, pero su continuidad no estaba confirmada.