Javier Milei reconoció que la mejora no es para todos igual y pidió “paciencia”

El presidente, Javier Milei, admitió este jueves que la inflación se aceleró en los últimos meses y hubo una caída en el nivel de actividad producto de “bombas” que plantó el kirchnerismo, pero pidió “paciencia” porque el “rumbo es el correcto”.

El jefe de Estado también reconoció que la recuperación de la economía no se siente en todos los sectores de la misma manera, pero insistió en que comenzará a toma vigor en los próximos meses.

Milei marcó su visión de la coyuntura nacional durante un posteo con el título “Primero los datos”, que en su comienzo vuelve a fustigar el rol de la prensa.

“El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes”, lanzó de movida el presidente.

En ese sentido sostuvo: Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023”.

“Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, remarcó el mandatario.

En consecuencia, consideró que “resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’ cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato”.

“¿Significa esto que todos están mejor?. No”, enfatizó en otro tramo del texto y sostuvo que “sería intelectualmente deshonesto afirmarlo”.

“Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución”, admitió el presidente.

Siguiendo con su lógica remarcó que “precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos”.

“Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”, subrayó el líder libertario.

Añadió: “Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.

Milei aseguró que “Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”.

Corresponsalía Buenos Aires.