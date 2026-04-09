La industria cayó 8,7% en febrero y golpeó a casi todos los sectores 

La industria retrocedió 8,7% en febrero y golpeó a casi todos los sectores.

La actividad industrial en la Argentina volvió a mostrar un fuerte retroceso en febrero. Según el último informe del INDEC, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró una caída interanual del 8,7%, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada descendió un 4%.

El dato confirma un escenario complejo para el sector fabril, que acumula en el primer bimestre de 2026 una baja del 6% frente al mismo período del año pasado. Además, el nivel de actividad alcanzó su punto más bajo en lo que va del año.

La industria tocó su nivel más bajo del año

El impacto fue generalizado: 14 de las 16 divisiones industriales mostraron caídas interanuales, reflejando una contracción extendida en casi toda la estructura productiva.

Entre los sectores más golpeados, el rubro de productos textiles lideró las pérdidas con un desplome del 33,2%. Le siguieron maquinaria y equipo (-29,4%) y los segmentos de otros equipos, aparatos e instrumentos y vehículos automotores, ambos con una caída del 24,6%.

También registraron retrocesos industrias clave como prendas de vestir, cuero y calzado (-18,2%), productos de caucho y plástico (-15,7%), productos de tabaco (-14,9%) e industrias metálicas básicas (-12,5%). En tanto, alimentos y bebidas —el sector de mayor peso en el índice— cayó 6,9%, evidenciando el alcance de la contracción.

Otros rubros afectados fueron productos minerales no metálicos (-7,2%), productos de metal (-5,7%) y madera, papel, edición e impresión, que mostró una baja más moderada del 1,5%.

Petróleo y químicos, las únicas excepciones

En contraste con la tendencia general, sólo dos grandes bloques lograron mostrar mejoras. El segmento de refinación del petróleo, químicos, caucho y plástico creció 2,7% interanual, impulsado principalmente por la suba del 19,7% en refinación de petróleo.

Dentro de este rubro se destacaron los aumentos en la producción de gasoil (+23,8%) y naftas (+10,8%), que compensaron las caídas en otros productos como fueloil y asfaltos.

Por su parte, sustancias y productos químicos avanzó 3,7% interanual, convirtiéndose en uno de los pocos motores positivos dentro de un panorama mayoritariamente negativo.

A pesar de estos repuntes puntuales, el informe del INDEC deja en evidencia que la industria atraviesa una fase de contracción profunda, con caídas extendidas y señales de debilitamiento en sectores clave para la economía.