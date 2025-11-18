Cumbre por el Presupuesto 2026: la mesa chica de Javier Milei se reúne para revisar el texto final del proyecto

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza este mediodía una cumbre en Casa Rosada para activar la articulación legislativa y con las provincias sobre el Presupuesto 2026. Para eso, se convocó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al resto de los funcionarios que componen la mesa chica del Gobierno de Javier Milei.

Quiénes participarán de la cumbre por el Presupuesto 2026

Según indicó Infobae, está confirmada la presencia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Seguridad Nacional y futura jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Se trata de un suceso inédito en lo que va de la gestión, dado que desde el inicio de la gestión, la administración libertaria prorrogó la ley presupuestaria diseñada para el 2023.

Presupuesto 2026, en sesiones extraordinarias de diciembre

Con la reformulación del Gabinete, el presidente apostó a clarificar los roles y descansa en Bullrich y Menem para la tarea de coordinación cuando, a partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) incremente su representación en el Congreso Nacional. Lo propio hace “El Colo” Santilli en los permanentes contactos con los gobernadores a quienes solicita el apoyo.

Con esa fecha en mente, el Poder Ejecutivo trabaja en la convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar la Ley de Leyes y tratar la reforma laboral durante el mes de diciembre. La supervisión en la coordinación estará a cargo del flamante titular de ministros.

Para febrero, aunque podría anticiparse a finales de enero, el Gobierno aspira a dar tratamiento a la Ley de Glaciares, la reforma del Código Penal y la modificación del sistema tributario.

Presupuesto 2026: es «prioritario» en Diputados, dijo Martin Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que «por los tiempos que tenemos», la discusión del Presupuesto 2026 ocupará el centro de la escena y es «prioritario». Tras su aprobación, la Cámara de Diputados avanzará con la modernización laboral, la reforma tributaria y una nueva legislación penal, buscando coordinar esfuerzos con el Senado para agilizar los procesos.

En declaraciones a la prensa, el titular de Diputados remarcó que la modernización laboral constituye una de las «grandes deudas pendientes» de Argentina.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas