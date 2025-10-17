Javier Milei retoma la campaña de La Libertad Avanza para sumar votos en Buenos Aires: la actividad de este viernes

El presidente Javier Milei regresó al país con la firme intención de retomar la estrategia de acompañar el tramo final de las campañas de los representantes de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. Antes de su viaje a Santiago del Estero y Tucumán, el mandatario confirmó que buscará el voto de los bonaerenses y programó una visita al municipio Tres de Febrero.

De acuerdo a la información precisada por Infobae, Javier Milei visitará este fin de semana las provincias de Santiago del Estero y Tucumán. Pero antes confirmó que arribará al municipio bonaerense con el claro objetivo de recuperar votos para La Libertad Avanza.

Según la agenda informada, el jefe de Estado encabezará a la tarde de este viernes una caravana en la zona céntrica del distrito, cuyo intendente es su aliado Diego Valenzuela. El presidente reiterará la modalidad utilizada en sus recientes recorridas: se ubicará en la parte trasera de una camioneta y con un megáfono, dará un mensaje a la militancia libertaria.

Entre los dirigentes que acompañarán a Javier Milei figuran Valenzuela, la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, el primer candidato a diputado nacional por la provincia, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el coordinador político Sebastián Pareja.

La agenda electoral de Javier Milei en el norte de Argentina

Respecto a los actos del sábado, comunicaron que aún se están ultimando los detalles de la actividad, pero adelantaron que la primera parada podría ser Santiago del Estero donde el Gobierno compite por tres bancas en Diputados y dos en Senado. El presidente llegará a la capital santiagueña y se mostrará junto a Tomás Figueroa quien encabeza la lista para la Cámara alta; y Laura Godoy, que encabeza la lista para la Cámara baja.

Además llegará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que participará de la gira como titular del partido en Tucumán.

Tucumán será la segunda parada, en este caso lo hará para promocionar las candidaturas de Federico Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina María Moisa Terán.