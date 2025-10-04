Operativo y tensión por la llegada de Javier Milei: incidentes en Santa Fe y un blindaje de seguridad en Paraná

La gira del presidente Javier Milei en la región Litoral por las elecciones 2025 se desarrolló este sábado bajo un escenario de tensión social. Se registraron incidentes en Santa Fe capital por los que tuvo que modificar la agenda del mandatario. Por estos hechos hay cinco detenidos. Luego viajó a Entre Ríos para encabezar un acto de La Libertad Avanza (LLA) en Paraná. Lo recibieron con un fuerte operativo que blindó su llegada. Sin embargo, in las inmediaciones hay protestas y carteles con frases como «Karina coimera».

#MileiEnParaná ] Fuerte protesta contra la presencia del Presidente Javier Milei en la zona de la Costanera. Interviene la Policía. pic.twitter.com/S9GuKArJax — Entre Rios Ahora (@EntreRiosAhora_) October 4, 2025

Los incidentes se dan en medio de un clima de creciente enojo social por las presuntas coimas en Discapacidad que involucran a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. En la última semana también lo vinculó al diputado y principal candidato a una banca de la Cámara Baja en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, con el empresario de Viedma ligado al narcotráfico, «Fred» Machado.

Javier Milei en Paraná: protestas, fuerte operativo y el abrazo con Frigerio

«El presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Paraná, en el marco de su visita a la provincia», comunicaron desde la Oficina de la Presidencia.

El Presidente Javier Milei, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Paraná, en el marco de su visita a la provincia. pic.twitter.com/k8KasySIr4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 4, 2025

Milei arribó a Paraná cerca del mediodía para un evento político programado a las 19 horas. Su ingreso, realizado a través del túnel subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis, estuvo cubierto por un amplio y coordinado operativo que incluyó fuerzas federales, Policía de Entre Ríos y agentes municipales.

Importante operativo en Entre Ríos por la llegada de Javier Milei. (Gentileza Infobae).

El despliegue se extendió a la costanera, donde el presidente fue acompañado por la comitiva libertaria, reforzando lazos con el electorado entrerriano. Lo acompañan en esta ocasión los candidatos Andrés Laumann, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, entre otros, quienes se integraron a la coalición tras el encuentro con el gobernador Frigerio.

El abrazo entre Frigerio y Milei, tras su llegada a Paraná. (Foto: La Libertad Avanza).

Disturbios y desvíos en Santa Fe: hay cinco detenidos

Horas antes, la agenda presidencial se vio afectada por momentos de gran tensión en el centro de Santa Fe capital. Cientos de manifestantes de sectores opositores se concentraron en las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra el mandatario, portando pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”.

El clima de confrontación escaló cuando militantes de LLA y opositores se cruzaron en la peatonal San Martín. Según reportes, la disputa incluyó golpes, huevazos y empujones, culminando con el desmantelamiento de un gazebo oficialista.

Incidentes en Santa Fe. (Gentileza).

A pesar de que el presidente se encontraba alojado a ocho cuadras del lugar, los cánticos y las protestas obligaron a modificar su ruta: la intención de salir por la zona de la peatonal fue descartada, obligándolo a dirigirse a un sector alternativo.

El incidente en Santa Fe concluyó con la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), que detuvo a cinco personas en la zona del puerto tras la partida del mandatario provincial. Según la agencia NA, al menos un militante resultó herido con la cabeza sangrando.

La Policía Federal detuvo a manifestantes que se acercaron a repudiar la llegada de Javier Milei a Santa Fe para un acto de campaña.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/dJNgFZ7G0i — Corta (@somoscorta) October 4, 2025

Las versiones que circularon indicaron que las detenciones podrían deberse al arrojo de objetos contra la camioneta presidencial cuando esta se retiraba del lugar.

El viaje de Milei, que tuvo como uno de sus ejes una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en Paraná, se da en un contexto de búsqueda de revínculación con los gobernadores y tras una semana de fuerte tensión política, marcada por el respaldo del presidente a la cuestionada candidatura del diputado José Luis Espert, quien ratificó su postulación tras las sospechas de vínculos con el narcotráfico.