Javier Milei reunió a su eqipo de Gabinete en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei reunió a su equipo de Gabinete este lunes para comer un asado en la Quinta de Olivos. El encuentro de cierre de año libertario se da en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026.

El encuentro arrancó a las 21:00 y participó todos sus funcionarios, además de los ex ministros y ahora integrantes del Congreso Patricia Bullrich y Luis Petri. No estuvo presente la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Según informó el Gobierno, Milei le regaló a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro «Defendiendo lo indefendible» del economista Walter Block antes de empezar la reunión.

Tras la fallida sesión en la que el Poder Ejecutivo intentó hacer pasar sin éxito un capítulo incluido sobre la hora en el Presupuesto 2026 que derobaga las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Presupuesto Universitario, en Balcarce 50 reinó la confusión. Desde el jueves a este lunes las posibilidades en el accionar oficialista variaron según su interlocutor.

“La dinámica se volvió a desordenar. No es algo que nos sirva”, confesó una voz con despacho en Balcarce 50, según citó Noticias Argentinas.

De esta forma, luego de que circulara la posibilidad de vetar el presupuesto que el Ejecutivo presentó, varios funcionarios aclararon que la letra tal cual fue diseñada y que cuenta con media sanción en Diputados es conveniente para la Casa Rosada.

Incluso, con la mira en los mercados, Milei salió a anunciar que no habrá veto al presupuesto y que se administrarán partidas para sostener el equilibrio fiscal. Esto quiere decir que antes de fin de año la Argentina tendrá una ley de ingresos y gastos aprobada por el Congreso luego de tres años.

El objetivo del gobierno es conseguir durante 2026 un superávit primario de 1,5% del PIB, que en caso de alcanzarse garantiza el pago de los vencimientos de deuda.

Durante un reportaje periodístico, el presidente se comprometió a lograr ese objetivo “sin subir impuestos”.

“Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, remarcó.

Este viernes se tratará en el Senado el Presupuesto 2026

El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, motorizó la citación tras la emisión de los despachos en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.

De acuerdo al cronograma de citación, primero se debatirá el Presupuesto 2026 y posteriormente el proyecto sobre Inocencia Fiscal, que permite a los ahorristas poder incorporar al mercado los dólares comprados en el sistema informal.

El oficialismo decidió impulsar el dictamen de comisión sobre el presupuesto con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, donde se rechazó el capítulo XI que contemplaba en su artículo 75 la derogación de las leyes de discapacidad y Universidades.

Si bien el Gobierno había planteado el viernes pasado que quería volver a incluir ese capítulo, el rechazo de los radicales y provinciales fueron determinantes para qu LLA propicie un despacho sin realizar ninguna reforma respecto del texto votado en diputados, según reconocieron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.