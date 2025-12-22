Con el foco puesto en el Presupuesto 2026, la mesa política del Gobierno se reúne este lunes en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza este mediodía una nueva reunión de mesa política para profundizar el debate por la estrategia legislativa para la sanción del Presupuesto 2026 en lo que queda de diciembre.

No están el presidente Javier Milei ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes no vienen participando de los intercambios que tienen lugar en la planta baja de Casa Rosada.

Focos en la estrategia para sancionar el Presupuesto 2026

Si bien Milei estará en el Palacio de Gobierno debido a que recibirá al Coro Polifónico Nacional Evangélico que interpreta villancicos navideños en el Salón Héroes de Malvinas, delega en su entorno más estrecho las negociaciones legislativas.

El temario del nuevo intercambio que tuvo su última edición el pasado viernes por la tarde lo compone la táctica para avanzar con la sanción de la previsión presupuestaria para el año próximo tras los desentendimientos generados a raíz de la sesión en Diputados del pasado miércoles.

Este mediodía se dan cita junto a Adorni el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador del interior Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

Tras la fallida sesión en la que el Poder Ejecutivo intentó hacer pasar sin éxito el capítulo XI incluido sobre la hora en el Presupuesto 2026, en Balcarce 50 reinó la confusión. Desde el jueves a este lunes las posibilidades en el accionar oficialista variaron según su interlocutor.

“La dinámica se volvió a desordenar. No es algo que nos sirva”, confesó una voz con despacho en Balcarce 50, según citó Noticias Argentinas. De esta forma, luego de que circulara la posibilidad de vetar el presupuesto que el Ejecutivo presentó, varios funcionarios aclararon que la letra tal cual fue diseñada y que cuenta con media sanción en Diputados es conveniente para la Casa Rosada.

Qué dijo Javier Milei sobre la media sanción del Presupuesto 2026

Incluso, el propio Javier Milei hizo eco de la situación. “Hemos podido sancionar el Presupuesto. Hoy tenemos media sanción. A mí, eso me parece muy importante. Y hay algo que todavía es más importante: ese Presupuesto está construido sobre la base de déficit cero”, destacó el mandatario en televisión.

Lo acontecido fue que tras perder la votación por la inclusión del capítulo XI, que implicaba la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, en la administración libertaria se encendieron las alarmas por el accionar de los gobernadores aliados que le dieron la espalda a la voluntad del libertario. La decisión de sumar el articulado a último momento fue del propio mandatario y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras presentar la sesión como una derrota por lo menos en términos discursivos, luego de haber ganado las elecciones de medio término y de haber conquistado la primera minoría legislativa, en La Libertad Avanza apostaron a barajar y dar de nuevo.

Con el tiempo en contra, apuestan a afinar la estrategia para cerrar el año con la aprobación presupuestaria con intenciones de ir por la Reforma Laboral en lo que queda del período de sesiones extraordinarias. Una iniciativa que según dijeron desde Casa Rosada podría tratarse en febrero.

Noticias Argentinas