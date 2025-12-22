Presupuesto 2026: los motivos del cambio de posición de Javier Milei de vetar el proyecto

El apretado calendario de vencimientos y la obsesión de lograr un rápido acceso a los mercados de deuda voluntaria, resultan dos de los principales factores por el cual el presidente Javier Milei, quiere seguir adelante con la Ley de Presupuesto, que en un principio había rechazado.

El Poder Ejecutivo necesita enviar una señal al mercado de cuál será el rumbo de la planilla de ingresos y egresos del Estado Nacional para mostrar que contará con los recursos necesarios para pagar los compromisos de deuda.

Pero además, la aprobación es esencial para no seguir embarrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que entre las metas cualitativas tiene renglones destacados para las reformas estructurales y también el plan presupuestario.

La Casa Rosada ya se resignó a que la reforma laboral no se tratará en 2025, con lo cual se cae también una parte de la reforma tributaria, y no hay margen para avanzar en la previsional.

De allí que la autorización parlamentaria para el programa de recursos y obligaciones es lo único que podrá llevar el equipo económico a la mesa de negociación de la próxima revisión, de la cual depende un desembolso de U$S 1.000 millones.

Estas complicaciones políticas –sumado al incumplimiento de la meta de acumulación de reservas- provocaron que la auditoría prevista para enero se posponga a febrero.

El presupuesto aprobado en la Cámara Baja mantuvo las leyes de financiamiento universitario y en discapacidad, lo que provocó el quiebre con buena parte de la oposición dialoguista y gobernadores afines.

La primera reacción del oficialismo nacional fue rechazar la media sanción. Voceros oficiales hicieron saber que Milei bramó en la noche del miércoles: “¡Así no me sirve!”.

Con el correr de los días, la evaluación fue cambiando y en las últimas horas la jefa del bloque de Senadores libertarios, Patricia Bullrich, intentó gestiones para que en el tratamiento en la Cámara Alta se puedan introducir modificaciones que atenúen el impacto fiscal de las leyes ratificadas. Pero las negociaciones tuvieron resultado negativo.

Por eso Milei, con la mira en los mercados, salió a anunciar que no habrá veto al presupuesto y que se administrarán partidas para sostener el equilibrio fiscal. Esto quiere decir que antes de fin de año la Argentina tendrá una ley de ingresos y gastos aprobada por el Congreso luego de tres años.

El objetivo del gobierno es conseguir durante 2026 un superávit primario de 1,5% del PIB, que en caso de alcanzarse garantiza el pago de los vencimientos de deuda.

Durante un reportaje periodístico, el presidente se comprometió a lograr ese objetivo “sin subir impuestos”.

“Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”, remarcó.

Milei enfatizó que “no es trivial la forma en la cual se consigue el superávit fiscal. Esto también es importante mencionarlo. Yo utilizo el marco de las opciones reales, y lo importante que hay que entender es que hay un límite moral de qué se puede hacer y qué no se puede hacer”.

Reunión de mesa política

Luego del cimbronazo que fue la sesión en Diputados, en la Casa Rosada intentan bajarle al tono a la derrota legislativa, aunque reconocen que el resultado rompió el círculo virtuoso que se había iniciado con el triunfo electoral.

En el mediodía de este lunes se reunieron la mesa política del oficialismo, sin la presencia de Milei, ni de su hermana Karina.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y estuvieron presentes el ministro del Interior, Diego Santilli. Patricia Bullrich, el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

El foco está puesto en no sufrir más deserciones, ni sorpresas durante la sesión del próximo viernes, para conseguir la aprobación del presupuesto.

Si bien al cierre de la semana pasada logró firmarse el dictamen de mayoría en Senadores para que sea tratado en el recinto, un punto clave a definir es cómo Milei “reasignará partidas”, porque estos movimientos abren la posibilidad de que nuevamente se apunte a los recursos provinciales como forma de compensar el bache fiscal.

Para evitar sorpresas, Bullirch habría instruido a sus senadores para que ajusten sus viajes post Navidad y el viernes 26 ninguna banca queda vacía por algún problema logístico.