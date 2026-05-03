Javier Milei vuelve a viajar rumbo a Estados Unidos este martes 5: los detalles de la agenda presidencial

El presidente de la Nación, Javier Milei, volverá a emprender un nuevo viaje internacional. Tras una agenda doméstica cargada que incluyó respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de gestión ante el Congreso y una recorrida por un portaaviones nuclear estadounidense en aguas del Atlántico Sur, el mandatario libertario confirmó su regreso a los Estados Unidos.

El motivo principal de esta nueva gira es su participación en la 29.ª Conferencia Global del Instituto Milken, un think tank que congrega a líderes mundiales de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas.

El presidente partirá este martes 5 a partir de las 13 en un vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Se estima que llegue a las 00:30 de este miércoles (04:30 hora local) a suelo norteamericano.

Su primera actividad en Estados Unidos será reunirse con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y posteriormente tendrá un encuentro con un grupo reducido de empresarios.

El discurso del presidente será a las 14 (18:00 hora local) y cuatro horas más tarde será su vuelo de regreso hacia el país. Se estima que el jefe de Estado retorne a la Ciudad de Buenos Aires este jueves 7 cerca de las 13:30.

Según la información consignada por el portal Infobae, Milei viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Milei ya viajó 16 veces a Estados Unidos desde que es presidente

La conferencia global de este año se desarrolla bajo el lema “Liderando en una nueva era” e inició sus actividades este domingo con el objetivo de abordar soluciones prácticas ante los desafíos globales más recientes. Por allí han pasado figuras como Bill Clinton, Kristalina Georgieva y Jensen Huang.

Para Milei, este foro representa un escenario conocido. En mayo de 2024, el mandatario debutó ante esta misma audiencia asegurando que «Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

En 2025 repitió su participación, exponiendo ante altos ejecutivos de gigantes globales como Chevron, JPMorgan, Amazon Web Service, Globant y Citi, entre otros.

El inminente desembarco en Los Ángeles consolida a Estados Unidos como el país más visitado por Milei desde su asunción en diciembre de 2023, acumulando al menos 16 desplazamientos a diversas ciudades, desde Washington D.C. hasta Palm Beach y Austin.

Este nuevo viaje se enmarca en un gesto de fuerte alineamiento estratégico con la administración de Donald Trump. En lo que va del 2026, la intensa agenda norteamericana del Presidente ya incluyó tres visitas previas:

19 de febrero (Washington): participó en la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump.

participó en la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump. 8 de marzo (Miami): asistió a la cumbre “Escudo de las Américas” junto a otros once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca.

asistió a la cumbre “Escudo de las Américas” junto a otros once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca. 9 al 11 de marzo (Nueva York): inauguró la Argentina Week 2026 frente a banqueros e inversores de Wall Street.

El viaje a Estados Unidos se produce apenas días después de que Milei visitara el pasado 30 de abril el portaaviones nuclear USS Nimitz, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 organizados junto al Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

En esa ocasión, estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador estadounidense, Peter Lamelas.

A nivel global, la última actividad internacional de peso del Presidente había tenido lugar a mediados de abril en Israel. Durante esa gira, recibió la Medalla de Honor por parte del mandatario israelí, Isaac Herzog, en reconocimiento a su respaldo explícito, y fue investido Doctor Honoris Causa en la Universidad de Bar-Ilan, donde expuso sus tesis sobre la ética, la economía y el «paraíso capitalista».