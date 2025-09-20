Javier Milei sobre la dolarización: dijo que hay que «adecuar el sistema» y habló de una consulta popular

Tras el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba, Javier Milei se refirió a la dolarización, una de las promesas durante las elecciones 2023. El presidente le puso paños fríos al asunto, pero habló de que si consigue financiamiento y la población lo aprueba en una consulta popular «se hace».

«Es bastante más complejo el tema de la dolarización. Hay que adecuar el sistema financiero para que eso ocurra. Depende de la duration del sistema financiero», explicó este sábado en Radio Mitre.

En este sentido, hizo énfasis en el tiempo que demanda dolarizar y recordó que en otras oportunidades dijo que podía haber un plazo de hasta cuatro años.

«Si los argentinos deciden dolarizar y contamos con el financiamiento para hacerlo, se hace”, resaltó.

Por último, comentó sobre la situación del dólar en el techo de la banda y las intervenciones del Banco Central, y destacó que el Gobierno diseñó un «sistema anticorridas» que evita que los saltos de la divisa afecten a la economía local.

Javier Milei se reunirá con Donald Trump tras anunciar un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos

El presidente Javier Milei tendrá un encuentro bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump. Será el próximo martes para «seguir profundizando los lazos estratégicos», según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. El encuentro surge luego de que el mandatario anunciara que están «avanzando» en un acuerdo con el Tesoro estadounidense.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, dice el breve comunicado difundido.