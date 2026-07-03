Viaje a Tucumán confirmado: Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio junto a Osvaldo Jaldo

El presidente Javier Milei viajará a Tucumán para participar de los actos oficiales por el 9 de julio y compartirá escenario con el gobernador Osvaldo Jaldo. La Casa Rosada confirmó la presencia del mandatario en los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El presidente llegará acompañado por parte de su gabinete de ministros y participará de la vigilia prevista para la medianoche del 8 de julio en la Casa Histórica.

La vigilia del 9 de julio y el operativo de seguridad en Tucumán

Jaldo confirmó la visita presidencial luego de la comunicación oficial de la Secretaría General de la Presidencia. Aún no se confirmó la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En 2025, Milei había cancelado su asistencia a la vigilia por las condiciones climáticas que afectaban los vuelos desde Buenos Aires. El entonces vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que la neblina impedía el traslado aéreo hacia Tucumán.

El Gobierno tucumano prepara un operativo de seguridad con más de 2 mil policías. El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, indicó que habrá controles terrestres y aéreos y que se prohibirá la venta y el consumo de alcohol en la plaza Independencia y sus alrededores.

Si se repite el esquema del año pasado, el presidente arribará al aeropuerto Benjamín Matienzo y se trasladará en helicóptero hasta el centro de la ciudad. A la medianoche está prevista una cadena nacional con la interpretación del Himno Nacional y la firma de actas en el Salón de Jura.

Los gobernadores y el recuerdo del Pacto de Mayo en Tucumán

La invitación fue enviada a todos los gobernadores, aunque todavía no se conoce la lista definitiva de asistentes. En 2025 solo tres mandatarios provinciales participaron de la ceremonia oficial, mientras que este año el Gobierno busca una foto más amplia.

La convocatoria coincide con las negociaciones políticas que impulsa la Casa Rosada con distintos sectores de la oposición dialoguista. Entre los temas en discusión aparece la posibilidad de suspender las PASO en 2027, aunque algunos gobernadores proponen mantenerlas y eliminar únicamente su carácter obligatorio.

En esas conversaciones participan el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Las provincias mantienen reclamos por obras públicas y fondos coparticipables.

En paralelo, quedó descartado un viaje presidencial a Estados Unidos por el 250° aniversario de la independencia de ese país. Milei participó esta semana de la celebración organizada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, donde recibió un nuevo respaldo de la administración de Donald Trump.

Con información de Infobae