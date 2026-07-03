La Libertad Avanza y el PRO acercan posiciones: la condición que puso el oficialismo para cerrar un acuerdo en la Ciudad

En el marco de una posible reunión y debate, el oficialismo destacó una serie de condiciones al PRO previo a las negociaciones por el grupo político a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este escenario se produce con vista a una alianza por las Elecciones Nacionales 2027.

La disputa surgió tras un nuevo acercamiento con el PRO a raíz del desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. El cargo se presentó tras la salida de Manuel Adorni en un contexto marcado por las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Los orígenes del buen trato datan del 2025, donde el presidente Javier Milei logró cerrar una alianza con el partido que preside Mauricio Macri. Meses antes, Adorni se había impuesto por sobre Silvia Lospennato en los comicios que definían la composición de la Legislatura Porteña tras una campaña encarnizada.

Las conversaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para competir juntos en las próximas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires continúan, pero desde el espacio libertario dejaron en claro que cualquier negociación dependerá de la situación interna del partido fundado por Mauricio Macri.

Las condiciones del oficialismo para el PRO en el acuerdo por la Ciudad

Dirigentes del oficialismo sostienen que el PRO debe definir primero su conducción y ordenar las diferencias entre los distintos sectores antes de sentarse formalmente a discutir un entendimiento electoral. Según esa postura, la falta de una posición unificada dificulta cualquier avance en las negociaciones.

En La Libertad Avanza consideran que las tensiones entre Mauricio Macri y Jorge Macri generan incertidumbre sobre quién tiene la capacidad de representar al partido en una eventual mesa de acuerdos. Por ese motivo, esperan una definición interna de los primos antes de retomar las conversaciones.

Pese a esa condición, dentro del oficialismo no descartan una alianza con el PRO en la ciudad. La estrategia apunta a consolidar un frente que permita fortalecer la representación del espacio de cara a los próximos comicios, aunque remarcan que las definiciones dependerán del escenario político de las próximas semanas.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires. Foto: NA

Ante esto, referentes de ambos partidos mantienen contactos informales para evaluar posibles escenarios. Las negociaciones aún no ingresaron en una etapa definitiva debido a las diferencias que persisten dentro del macrismo y a la postura adoptada por el oficialismo nacional.

En el entorno libertario también entienden que el proceso de reorganización del PRO será determinante para definir si existe margen para un acuerdo electoral o si cada fuerza competirá por separado en el distrito porteño.

Con información de NA.