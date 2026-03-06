Javier Milei vuelve a reunirse con Donald Trump en una cumbre regional para contrarrestar la influencia de China

El presidente Javier Milei volverá a encontrarse este sábado con su par estadounidense, Donald Trump, en el marco de una cumbre de seguridad regional que se realizará en Florida y que reunirá a mandatarios y representantes de gobiernos latinoamericanos alineados con la Casa Blanca.

Javier Milei participará de la cumbre “Escudos de las Américas”

Según la agenda oficial de la gira, Milei participará desde las 14 (hora argentina) de la cumbre “Escudos de las Américas”, un encuentro que busca coordinar posiciones entre países de la región frente a la creciente presencia de potencias extrarregionales. Luego, a las 15:15, el mandatario argentino compartirá un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump.

La cumbre reúne a once países latinoamericanos con el objetivo de reforzar la cooperación en seguridad y, especialmente, contrarrestar la influencia de China en la región. Hasta el momento confirmaron su presencia representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El encuentro se desarrollará en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que agrega un componente geopolítico a la agenda de seguridad regional. Analistas interpretan que la iniciativa forma parte de la estrategia de Trump para consolidar un bloque de aliados en el hemisferio occidental.

En ese marco, algunos especialistas hablan de la llamada doctrina “Donroe”, un término informal que combina el nombre del mandatario estadounidense con la histórica James Monroe y su doctrina de 1823, que postulaba la primacía de Washington en el continente. La reinterpretación contemporánea apunta a limitar la influencia de potencias como China y Rusia en sectores estratégicos de la región, entre ellos el litio, la producción agrícola y los corredores comerciales.

Tras la cumbre, Trump encabezará la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. Más tarde, a las 21:30, Milei partirá hacia la ciudad de Nueva York, donde participará de la Argentina Week, una serie de actividades orientadas a promover inversiones y vínculos con el sector financiero internacional.

La reunión de este sábado marcará un nuevo gesto de sintonía política entre Milei y Trump, que en los últimos meses consolidaron una relación de cercanía en distintos foros internacionales.