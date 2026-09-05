Javier Milei y las elecciones de 2027: los debates que resurgen en el Gobierno tras la cadena nacional por Malvinas

Luego de la reciente cadena nacional que se basó principalmente en la cuestión Malvinas, la administración de Javier Milei reactivó su plan electoral con la mira puesta en las elecciones presidenciales del próximo año.

El objetivo central de La Libertad Avanza radica en poder consolidar una estructura que permita asegurar la continuidad de la gestión mileista por cuatro años más, para ello evalúan ampliar alianzas políticas bajo condiciones específicas.

El plan electoral del oficialismo: mesa política y negociaciones

La mesa técnica y política, integrada por referentes de La Libertad Avanza (LLA), está orientada a establecer el diálogo con aquellos sectores que resultan clave como los gobernadores provinciales, el PRO y facciones de la Unión Cívica Radical.

Desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apuntan a una apertura para sumar dirigentes que coincidan con la orientación del Gobierno. Sin embargo, la articulación con la UCR presenta algunos matices.

La Casa Rosada ya estableció instancias de diálogo individual con referentes radicales afines al acuerdo, como Rodrigo De Loredo, Maximiliano Abad, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

Sin embargo, el oficialismo aún debe consolidar lazos sólidos para garantizar alianzas o evitar el surgimiento de un espacio opositor que complique la reelección de Javier Milei. Por caso, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, planteó que el partido busca presentar una «propuesta alternativa a la grieta» y no descarta postular un candidato propio en 2027.

Si bien el Gobierno reconoce la necesidad de sumar aliados, el distanciamiento con un sector del radicalismo persiste, dado que la conducción oficialista continúa excluyendo de sus planes de negociación a la facción alineada con el senador Martín Lousteau.

Lo cierto es que a su vez el oficialismo enfrenta sus propios problemas. La consolidación del espacio mediante acuerdos políticos tradicionales reflotó discusiones internas sobre la identidad del movimiento.

Luego de los resultados electorales de 2025, el ala liderada por Karina Milei afianzó el armado territorial. Por su parte, el sector vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo y la militancia digital mantiene un rol secundario en la mesa formal de decisiones.

Dentro de las filas libertarias conviven dos miradas: por un lado están los sectores preocupados por una eventual pérdida de respaldo en votantes jóvenes, quienes cuestionan la adopción de prácticas de la política tradicional; y por otro, fuentes del espacio señalan que dicho segmento no se ha volcado hacia otras fuerzas políticas y sostienen que la dinámica del ejercicio de gobierno exige una estructura formal.

Causa Malvinas y recuperación de la agenda pública

Mientras aún se debate cómo estructurar sus alianzas, el Gobierno dio un paso clave para recuperar la iniciativa pública: el reciente mensaje por cadena nacional sobre las Malvinas responde a una estrategia del Poder Ejecutivo para posicionar el debate en torno a un tema de amplio consenso nacional.

El anuncio del paquete de reformas enviado al Congreso reafirma el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y sostiene que los habitantes del archipiélago no poseen derecho a la autodeterminación. Se trata de una medida pensada para unificar a la opinión pública y obligar a la oposición a fijar postura en materia de defensa territorial.

En este contexto, la oficialización de estas medidas se combina con la búsqueda de acuerdos institucionales, en un escenario donde el oficialismo intenta equilibrar la ampliación de sus alianzas sin descuidar su plataforma original.

Con información de Infobae