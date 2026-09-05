Javier Milei observa las elecciones en Brasil: busca organizar una cumbre de la derecha latinoamericana en Buenos Aires

El presidente de la Nación, Javier Milei, busca consolidar un bloque político de derecha en América Latina, trabajando en la organización de una cumbre regional en Buenos Aires.

El proyecto apunta a reunir a jefes de Estado y referentes conservadores de la región para articular una agenda común con proyección internacional. La tarea suma otros compromisos en el exterior, mientras los equipos técnicos continúan con las conversaciones bilaterales para afinar los detalles de la convocatoria y formalizar el lanzamiento de la denominada “cumbre azul”.

Durante su participación en el evento “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el mandatario analizó el panorama político del continente. En ese marco se destacó el cambio en el mapa electoral latinoamericano, al remarcar que varios países han pasado a ser gobernados por opciones de derecha o liberales en los últimos años.

En su intervención, Milei hizo particular hincapié en el proceso electoral que atraviesa Brasil. El Presidente argentino sigue con especial atención los comicios del país vecino, con la expectativa de que el candidato conservador Flávio Bolsonaro dispute la presidencia frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente brasilero decidió rebajar la representación diplomática con Argentina al nivel de «encargado de negocios«, tras la tensión bilateral provocada por las diferencias políticas y personales con Milei.

La expectativa de Javier Milei sobre las elecciones en Brasil

La postura del Ejecutivo argentino hacia el proceso electoral brasileño ya tuvo episodios de tensión previa. Meses atrás, el mandatario viajó a San Pablo para participar en un acto de apoyo al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ocasión en la que pronunció duras críticas contra la gestión del Partido de los Trabajadores.

La iniciativa de integrar un bloque regional también fue planteada por Milei durante su reciente visita a Santiago de Chile. En el marco del Encuentro Regional del Foro Madrid, el Presidente instó a consolidar una alianza internacional de dirigentes afines para hacer frente a lo que calificó como desafíos globales compartidos.

El planteo oficial busca establecer una estructura de cooperación política que replique, desde el sector conservador, las instancias de coordinación que históricamente mantuvieron los partidos de izquierda en la región. La Casa Rosada proyecta esta iniciativa en sintonía con la agenda geopolítica de Estados Unidos.

Quiénes son los miembros políticos del grupo

Entre los líderes que integrarían este espacio figuran varios de los mandatarios y referentes políticos del continente:

José Antonio Kast, presidente de Chile

Santiago Peña, presidente de Paraguay

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

Keiko Fujimori, recientemente elegida como presidente de Perú

Entre otros representantes regionales.

Asimismo, varios de estos gobiernos mantienen coincidencia estratégica dentro de la iniciativa “Shield of the Americas”, promovida por la administración de Donald Trump. Este espacio centra sus objetivos en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la contención de la influencia comercial de China en la región.

A pesar del interés de la Casa Rosada por concretar el encuentro en la capital argentina, la fecha de la cumbre aún no está definida. Desde el entorno presidencial señalan que la logística y los operativos de seguridad requeridos para recibir a múltiples jefes de Estado obligan a postergar la fijación de un día exacto.

Con información de Infobae.