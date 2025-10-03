Elecciones 2025: Javier Milei y Mauricio Macri consolidan su alianza con una «muy fructífera reunión»

El presidente Javier Milei convocó nuevamente al líder del PRO, Mauricio Macri, a la Quinta de Olivos. Este cónclave, que consolida la alianza de cara a las elecciones 2025, contó además con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La principal novedad, sin embargo, fue la incorporación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien protagonizó un reencuentro largamente postergado con el expresidente. En sus redes el mandatario aseguró que fue «una muy fructífera reunión».

La cumbre en la residencia presidencial se extendió por aproximadamente dos horas, de 17 a 19, y finalizó con un mensaje inmediato del jefe de Estado en su cuenta de X. Dejó en claro que retomaron la buena sintonía entre La Libertad Avanza y el PRO.



«Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente», enfatizó Milei.

REUNIÓN EN OLIVOS

Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) @mauriciomacri , el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre,… — Javier Milei (@JMilei) October 3, 2025

El mensaje presidencial se centró en el pacto de trabajo conjunto que se activará tras las elecciones legislativas. El texto oficial describe un acuerdo para impulsar las transformaciones que el Gobierno considera indispensables para el país.

Javier Milei se volvió a reunir con «EL PRESI»: ¿amigos otra vez?

Un dato político de alto impacto fue que el jefe de Estado volvió a referirse a Mauricio Macri como “EL PRESI”. Esta denominación restablece lazos y da por tierra los roces que se habían desatado el año pasado por las críticas del actual mandatario a la gestión del líder de PRO.

Además, el mensaje de unidad recompone la relación entre el PRO y la cúpula libertaria, luego de que la propia Karina Milei mantuviera una prolongada «guerra fría» con varios dirigentes del «partido amarillo» durante el armado electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El cónclave, que contó con todos los actores de peso de la alianza, sella la estrategia política que buscará construir la gobernabilidad y el apoyo necesario para las reformas estructurales anunciadas por el Gobierno de Javier Milei.