Más cambios en Justicia: renunció el titular de la Oficina Anticorrupción y Mahiques ya nombró a su reemplazo

Los cambios continúan en el Ministerio de Justicia. En las últimas hora se registró una nueva renuncia, pero esta vez en la Oficina Anticorrupción. El área duró pocos minutos sin titular ya que casi de inmediato el ministro Juan Bautista Mahiques designó un nuevo reemplazo.

Renuncia y nuevo nombramiento

La medida se concretó con la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial. Los mismos cuentan con la firma del ministro de Justicia y el presidente Javier Milei.

La baja llegó con la renuncia de quien era titular del organismo, Alejandro Melik. El abogado había tomado el cargo en diciembre de 2023 y tenía un vínculo cercano con el extitular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Su dimisión quedó formalmente aceptada en el decreto 194/2026 donde le agradecen “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Melik tuvo apariciones muy relevantes durante su gestión, una de ellas fue cuando explotó el caso $Libra. Fue él quien firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar de Javier Milei como «un acto de comunicación individual o privada».

En el mismo texto publicado, se informó que la nueva titular de la Oficina será Gabriela Carmen Zangar, una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.