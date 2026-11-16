«Me destrozaron el cuerpo»: Carmen Barbieri vuelve a la televisión tras su internación y reveló las secuelas que enfrenta

Después de semanas de máxima preocupación por su estado de salud, Carmen Barbieri regresa este lunes a la conducción de Con Carmen (El Nueve). Aunque recibió el alta médica y anunció en sus redes sociales que vuelve «con todo», la artista reconoció que atraviesa una recuperación lenta y con secuelas físicas evidentes.

«La verdad que anduve bastante brava. Estoy muy floja, muy débil. Cuando trabajo no se nota, pero me agito de cualquier cosa. Terrible», confesó en diálogo con Teleshow. La conductora explicó que la combinación de cuadros dejó su organismo al límite: «Tuve un virus, primero una bacteria, que lucharon en mi cuerpo y me destrozaron. Quedé con una anemia».

Agotamiento extremo y control permanente de la fiebre

El cansancio acumulado sigue condicionando su rutina diaria fuera de cámara. Barbieri relató que, en la previa a su regreso al estudio, pasó prácticamente todo un día durmiendo para intentar recomponer energías.

«Cuando me despertaba me tomaba la fiebre porque dije: ‘No puedo dormir todo un día entero’. Y no tenía fiebre, por suerte», detalló, dejando en claro que permanece alerta ante cualquier señal de recaída tras haber intentado volver antes de tiempo semanas atrás.

El calvario médico de la actriz comenzó a fines de octubre y la obligó a frenar de golpe su actividad televisiva tras una seguidilla de complicaciones:

Descompensación previa: Antes de salir rumbo al canal, sufrió una brusca baja de presión, falta de aire, fiebre alta y broncoespasmo que le impidieron llegar al estudio.



Antes de salir rumbo al canal, sufrió una brusca baja de presión, falta de aire, fiebre alta y broncoespasmo que le impidieron llegar al estudio. Hospitalización de urgencia: Días después ingresó a la Clínica Zabala por una infección urinaria que comprometió la zona renal y le provocó fuertes dolores en la espalda baja, por lo que recibió medicación intravenosa.



Días después ingresó a la por una infección urinaria que comprometió la zona renal y le provocó fuertes dolores en la espalda baja, por lo que recibió medicación intravenosa. Confirmación de COVID-19: En paralelo, un análisis confirmó que cursaba coronavirus. Aunque el virus no afectó sus pulmones —según detalló su entorno y su hijo Federico Bal—, prolongó el reposo obligatorio.

Con el alta definitiva en mano y bajo estricto seguimiento médico, Barbieri apuesta ahora a que la rutina frente a las cámaras funcione como termómetro de su evolución definitiva.