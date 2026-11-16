«La inversión privada más grande de Argentina»: los ejes que Weretilneck destacó en la audiencia por el GNL

Alberto Weretilneck encabezó la apertura de la audiencia pública por el GNL en Sierra Grande. Foto: Marcelo Ochoa.

La audiencia pública por el megaproyecto Argentina LNG comenzó este lunes en Sierra Grande con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, y la intendenta local, Roxana Fernández. El encuentro reúne además a funcionarios provinciales, especialistas y vecinos.

«Estamos ante el tercer hito fundacional de la provincia de Río Negro», afirmó Weretilneck al tomar la palabra. En su discurso, comparó el desarrollo energético con dos momentos históricos: la llegada del ferrocarril y la expansión de los sistemas de riego. Según planteó, los proyectos vinculados con Vaca Muerta y la exportación de GNL permitirán consolidar el hub energético más importante de América Latina.

El mandatario sostuvo que la audiencia representa una instancia para cumplir con la Constitución y las leyes provinciales, pero también para garantizar la participación ciudadana. «Estamos aquí quienes defendemos los proyectos, quienes tienen dudas y quienes se oponen», expresó.

En ese sentido, remarcó que el debate debe permitir incorporar críticas y observaciones. «Lo que estamos resolviendo aquí es el futuro de mujeres y hombres de la provincia y el futuro del mar, que es nuestro territorio», señaló.

Weretilneck dimensionó el alcance económico de la iniciativa y la definió como la inversión privada más grande de la Argentina. Sostuvo que el proyecto puede modificar la matriz energética nacional, al pasar de un país importador de gas a convertirse en un proveedor estratégico de energía para los mercados internacionales.

Las condiciones que destacó Weretilneck para atraer las inversiones

Durante su exposición, el gobernador repasó cómo se gestó la llegada del proyecto a Río Negro y destacó el papel de YPF y de su presidente, Horacio Marín, junto con las gestiones de la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.

Según relató, la iniciativa inicialmente estaba destinada a Bahía Blanca y la provincia comenzó a competir para convertirse en el lugar elegido para su desarrollo. Entre las ventajas que mencionó estuvieron las condiciones geográficas y sociodemográficas, las trazas disponibles para los ductos y las características del golfo San Matías.

La intendenta de Sierra Grande recordó la primera audiencia realizada en 2023 y destacó el nuevo escenario de inversiones. Foto: Marcelo Ochoa.

Sin embargo, afirmó que esas condiciones naturales no eran suficientes y que fue necesario generar un marco político, jurídico y económico para atraer a los inversores.

En ese contexto, identificó cuatro pilares que, según explicó, Río Negro ofrece para garantizar el desarrollo de estos emprendimientos: la estabilidad política, la seguridad jurídica, la previsibilidad economíca y el acuerdo social.

Sobre este último punto, hizo especial hincapié en las leyes de empleo rionegrino y de desarrollo de proveedores locales. Reconoció que uno de los desafíos será preparar a las empresas y pymes de la provincia para competir en una industria de gran escala y con exigencias internacionales.

«Necesitamos financiamiento para que puedan hacer crecer sus empresas en el menor tiempo posible y sean competitivas«, sostuvo. También planteó la posibilidad de generar alianzas entre firmas locales y compañías nacionales e internacionales.

En materia ambiental, el gobernador remarcó que el desarrollo debe garantizar el cuidado del golfo San Matías y sus ecosistemas. «Hay que tener el mayor cuidado para que siga estando igual o en mejores condiciones que lo hemos recibido», expresó.

Hacia el final de su discurso, Weretilneck sostuvo que Río Negro tiene una oportunidad histórica por las condiciones que reúne para desarrollar estos proyectos y agradeció la confianza de los inversores. «El mayor desafío como provincia y como rionegrinos es honrar esa confianza», concluyó.

Roxana Fernández: «Hace tres años nos encontramos en este mismo lugar»

La apertura también estuvo a cargo de la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, quien recordó que el mismo gimnasio Vuta Mahuida fue escenario, en agosto de 2023, de otra instancia de participación vinculada con un proyecto energético para la región.

La jefa comunal señaló que aquella convocatoria estuvo atravesada por la expectativa y la incertidumbre de los vecinos ante una posibilidad de desarrollo que tenía a Sierra Grande y especialmente a Punta Colorada como protagonistas.

«Hoy nos encontramos esos mismos actores viniendo a escuchar y opinar sobre un segundo desarrollo que se va a dar en nuestra ciudad. Eso nos llena de emoción», expresó.

Fernández destacó que la llegada de nuevas inversiones no es producto del azar y mencionó las decisiones políticas que permitieron modificar las condiciones legales para habilitar este tipo de actividades energéticas en el golfo San Matías.

También reconoció el papel del gobernador Weretilneck en ese proceso y sostuvo que la articulación entre el sector público y los inversores privados es fundamental para concretar los proyectos.

La intendenta puso el foco en el impacto laboral que ya tiene el desarrollo de infraestructura energética en la localidad. Mencionó que más de 800 trabajadores se desempeñan actualmente en Punta Colorada, en el marco de las obras del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

«No son solo un número frío, son 800 historias, realidades, esperanzas y expectativas», afirmó. También habló de jóvenes que se prepararon para acceder a una oportunidad laboral y de familias que encuentran en estas obras una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

Para Fernández, el desafío es que las inversiones se traduzcan en crecimiento para la ciudad, continuidad laboral y mejores oportunidades para sus habitantes.

La audiencia analiza cuatro estudios de impacto ambiental

La instancia de participación ciudadana contempla 248 exposiciones: 230 inscripciones de particulares y 18 de especialistas y expertos. El debate comprende cuatro estudios de impacto ambiental vinculados con el gasoducto dedicado desde Neuquén, las unidades flotantes de licuefacción (FLNG), el poliducto y el complejo industrial.

La audiencia es presidida por Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

El procedimiento permitirá que vecinos, organizaciones y especialistas presenten observaciones sobre los posibles impactos de las obras. Sus conclusiones no son vinculantes para las decisiones definitivas de las autoridades ambientales.