Bici Tour por Cutral Co: un recorrido por los monumentos en homenaje al intendente José Rioseco

El homenaje a los veteranos de Malvinas está en Roca y 9 de Julio de Cutral Co (Foto: archivo)

Una propuesta que busca resaltar los monumentos que tiene Cutral Co, la actividad recreativa y el recuerdo al fallecido intendente José Rioseco, está convocada para este domingo. El bici tour será para conmemorar el tercer año de su fallecimiento y tendrá casi nueve kilómetros de distancia. El punto de partida será en el barrio Brentana, donde se levantan las figuras en homenaje a los Caídos en Malvinas.

El cierre de la jornada está previsto en el parque de la Ciudad, donde además de la feria de artesanos y carros de comida rápida se sumarán artistas locales que ofrecerán su música.

La cita es para el domingo, a las 14 y tiene como objetivo mantener el recuerdo de quien fue jefe comunal de Cutral Co, en el período 2015 al 2019 y que continuó hasta el 2023, a tan solo tres meses de concluir su segundo mandato. José Rioseco también fue diputado provincial desde el 2011 al 2015 por el bloque UNE- Frente y la Participación Neuquina.

La propuesta está impulsada por el club deportivo y cultural Municipales de Cutral Co y respaldado por la dirección de Turismo y la subsecretaría de Deporte y Juventud. Se optó por una actividad física como el ciclismo, porque es una de las disciplinas que Rioseco apoyó en su gestión.

El punto de partida será el barrio Brentana, donde se levanta el monumento a los Caídos en Malvinas, en la plazoleta Jorge Águila. La elección de ese lugar no es azarosa porque a una cuadra se encontraba la casa familiar de Rioseco y donde estuvo los últimos años de su vida hasta el 6 de septiembre de 2023 cuando murió a los 63 años.

El intendente José Rioseco falleció el 6 de septiembre de 2023 (Foto: Archivo)

Desde allí, los participantes avanzarán por la calle Roca hasta 25 de Mayo, continuarán por Matorras hasta llegar a la estatua de Jaime De Nevares, en Carlos H. Rodríguez y Matorras. El punto siguiente será El Cristo frente a la Ruta 22; el trayecto seguirá hacia la Última Cena; el avión AVRO.

El itinerario seguirá por el interior del barrio Parque Oeste hasta la última estatua inaugurada que es la del capitán argentino (retirado) Lionel Messi. Finalmente llegarán hasta el monumento a la Mujer y allí cruzarán hasta el Parque de la Ciudad, donde se hará el cierre.

En total, serán 8,7 kilómetros. Como no se trata de una competencia, las familias o personas individuales podrán sumarse en cualquier momento del recorrido. Sin embargo, se deberán inscribir también.

El monumento a Messi será uno de los puntos recorrerá el bicitour (Foto: archivo)

Puestos de hidratación y seguridad para los participantes

«Es la tercera vez que recordamos a José. En el Parque de la Ciudad está previsto que se disponga la feria Mankel, que ofrece distintos artículos para la venta. Estarán los carros de comida y habrá un show de cierre con músicos locales», especificó el presidente de la entidad, José Navarrete. antes

«Toda la familia, desde los 2 años en adelante, puede sumarse. Los más chicos irán al ritmo de sus padres. Estará la barredora, con auxilio para las bicicletas que sufran pinchaduras o algún desperfecto», acotó.

En diferentes puntos de la trayectoria habrá puestos de hidratación. La presentación de esta actividad estuvieron la directora de Turismo, Yamila Temi; la secretaría de la Mujer y Diversidad, Carolina Alarcón, y la concejal Jesica Rioseco, sobrina del homenajeado.