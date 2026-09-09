Un informe de Anthropic analizó tres escenarios para la IA hacia 2030: crecimiento récord, pero alerta por los salarios

El informe de Anthropic advierte que las tareas de oficina y los empleos calificados absorberán la mayor pérdida relativa de ingresos hacia 2030 frente al avance de la inteligencia artificial.

Con el debate sobre los límites de la inteligencia artificial instalado de lleno en la agenda pública y la mira puesta sobre las decisiones de las grandes tecnológicas, Anthropic volvió a quedar en el centro de la escena. Lejos de las alertas sobre escenarios catastróficos, un nuevo estudio de la compañía creadora de Claude corre el foco hacia una pregunta urgente y medible: el impacto real que tendrá la IA en los sueldos y el empleo formal hacia 2030.

A través de su unidad de investigación económica, el Anthropic Institute, la firma presentó un simulador macroeconómico que traduce las diversas hipótesis sobre la tecnología en tres trayectorias concretas. El modelo analiza la economía como un conjunto desagregado de tareas: en cada puesto, los algoritmos pueden acelerar una función humana, automatizarla por completo o bien habilitar demandas inéditas.

La conclusión central enciende una alarma distributiva: en todas las proyecciones el PBI se acelera, pero el avance tecnológico deteriora la masa salarial en favor del capital.

De la continuidad al salto disruptivo: los tres senderos hacia 2030

El informe elaborado por los economistas Anton Korinek, Charles Jones, Szymon Sacher, Tess Cotter y Peter McCrory estructuró tres horizontes posibles según el ritmo de adopción corporativa:

Escenario modesto: La IA se comporta como una tecnología estándar, con efectos comparables a las etapas iniciales de internet. Para 2030, el PBI de Estados Unidos se ubicaría un 1,6% por encima de la proyección tendencial sin IA y el desempleo prácticamente no sufriría alteraciones.





La IA se comporta como una tecnología estándar, con efectos comparables a las etapas iniciales de internet. Para 2030, el se ubicaría un de la proyección tendencial sin IA y el desempleo prácticamente no sufriría alteraciones. Escenario intermedio («sustancial»): La herramienta supera la huella histórica de la web. La economía pasa a expandirse a un ritmo del 5,4% anual —duplicando su promedio habitual y por encima del pico de las puntocom en 1999—, alcanzando un PBI 8,3% mayor .





La herramienta supera la huella histórica de la web. La economía pasa a expandirse a un ritmo del —duplicando su promedio habitual y por encima del pico de las puntocom en 1999—, alcanzando un PBI . Escenario extremo: La IA asume cerca de la mitad del trabajo cognitivo actual mediante modelos con capacidad de automejora recursiva. La tasa de crecimiento treparía a un inédito 15% anual, pero la desocupación entre profesionales y empleados de oficina alcanzaría el 17,9%, una cifra sin antecedentes para la posguerra.

El capital avanza sobre el salario: quiénes ganan y quiénes pierden

El resultado central de la investigación advierte que la riqueza generada no se distribuirá de forma equitativa. En la actualidad, de cada dólar que produce la economía estadounidense, unos 60 centavos van a salarios y 40 al capital.

En el escenario intermedio, la porción del trabajo retrocede al 56% en 2030; en el extremo, baja otro45%. La pérdida de cuatro puntos porcentuales en solo cuatro años equivale a todo el retroceso acumulado por la participación laboral estadounidense a lo largo de las cuatro décadas posteriores a 1980.

Al interior del mercado laboral, la brecha salarial se polariza con fuerza:

Trabajadores del conocimiento: Los profesionales calificados (gestión, administración, ventas y tareas técnicas) verían sus ingresos estancados en el sendero intermedio y sufrirían una caída real superior al 11% en el escenario extremo.



Los profesionales calificados (gestión, administración, ventas y tareas técnicas) verían sus ingresos estancados en el sendero intermedio y sufrirían una en el escenario extremo. Oficios manuales y asistenciales: Las actividades de difícil automatización física (construcción, salud personalizada y tareas manuales) ganarían valor relativo por la escasez de mano de obra. Sus salarios podrían subir hasta un 34%, obligando a perfiles técnicos y administrativos a reconvertirse hacia oficios prácticos.



La ventana de 2027 y las objeciones del MIT

Los autores remarcan que las tres trayectorias son casi indistinguibles hoy y recién comenzarán a separarse después de 2027, a medida que se consolide el alcance de los sistemas inteligentes. El documento se complementó con un relevamiento de Morning Consult sobre más de 10.000 adultos en Estados Unidos, donde la respuesta promedio coincide con el escenario intermedio: una economía un 8% más grande y un desempleo en torno al 5%.

El trabajo fue revisado por destacados académicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como Daron Acemoglu y David Autor, quienes marcaron límites metodológicos. Entre las objeciones, los especialistas cuestionaron la hipótesis de que las ocupaciones cognitivas vayan a achicarse en lugar de transformarse hacia roles complementarios, y recordaron que el modelo no contempla contingencias como crisis financieras, regulaciones estatales o el fuerte impulso a la demanda derivado de la inversión en centros de datos.

El anuncio oficial y el simulador interactivo presentados este miércoles 9 de septiembre por la compañía pueden consultarse de forma abierta a través de la plataforma web del Anthropic Institute. En ese mismo sitio, el equipo de investigación puso a disposición de analistas y especialistas el documento oficial completo de 57 páginas con el detalle metodológico de cada una de las proyecciones.