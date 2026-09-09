Asumió Gabriel Álamo como presidente del MPN: funcionarios e intendentes en la nueva conducción

Álamo es actualmente diputado y jefe de bloque del partido en la Legislatura. Foto: gentileza.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) tiene nuevo presidente. El diputado provincial Gabriel Álamo asumió hoy como titular de la Junta de Gobierno del partido en una ceremonia que se difundió solo en redes sociales.

«Soy un agradecido a este partido que, con aciertos y con errores, hizo muchísimo por el desarrollo de nuestra provincia a lo largo de toda su historia», escribió el jefe del bloque emepenista en la Legislatura.

«Comenzamos a transitar una nueva etapa»

El acto se realizó en la sede partidaria de avenida Olascoaga al 1002 luego del proceso de elecciones internas que solo tuvo una lista, la Celeste y Blanca, inscripta para disputar todos los cargos y seccionales, a excepción de Centenario, donde sí hubo competencia.

Álamo destacó el aporte del MPN a la provincia que gobernó durante casi 60 años hasta 2023, cuando perdió la competencia por la gobernación por primera vez en su historia con un viejo conocido, Rolando Figueroa.

«Gracias a todas las compañeras y compañeros, por su trabajo y su compromiso«, dijo el nuevo presidente. Y agregó: «Ahora comenzamos a transitar una nueva etapa, y vamos a seguir estando del mismo lado: siempre del lado de la defensa de los neuquinos y neuquinas».

Afirmó que el partido estuvo presente cuando Neuquén «era un rincón olvidado de la Patagonia» y también ahora que se «encuentra siendo el motor energético del país«.

Quiénes integran la nueva Junta de Gobierno

Además del titular de la Junta de Gobierno, asumieron hoy los demás integrantes del órgano partidario como Miryan Abojer (vicepresidenta primera), Tomás Martínez (vicepresidente segundo), Marita Villone (secretaria de Acción Política), Juan Grandi (tesorero), Alicia Comelli (secretaria general), Jorgelina Novoa (pro secretaria general) y Ezequiel Vélez (pro tesorero).

De igual forma lo hicieron Carlos Koopmann, María Laura Du Plessis, Hugo Gutiérrez, Claudio Moyano, Simón Jalil, Gabriela Cagol, Claudia Urrea, Sergio Soto, Romina Palomo, Heraldo Díaz, María Eugenia Lamboglia y Carolina Luzuriaga.

Mañana será el turno de la Convención, que se reunirá en Zapala y será conducida por el actual funcionario provincial Jorge Lara. En la ciudad del centro neuquino jurarán los 52 convencionales que integran el cuerpo en representación de todas las seccionales del partido.

Nombres conocidos

Entre los miembros de la Junta de Gobierno se destacan funcionarios y dirigentes conocidos dentro de la esfera pública de Neuquén.

Miryan Abojer, por ejemplo, se desempeña en el ministerio de Trabajo y Marita Villone es secretaria de Deportes y Cultura A ellas se suman María Laura Du Plessis, subsecretaria de Legal y Técnica de la gestión de Rolando Figueroa, y Juan Grandi, subsecretario de Gobierno.

Por su parte Gabriela Cagol trabaja como subsecretaria de Comercio del municipio capitalino. También sobresalen Carlos Koopmann, actual intendente de Zapala, y Hugo Gutiérrez, ex jefe comunal de Chos Malal.

Del encuentro que formalizó a las nuevas autoridades no fueron parte ni el gobernador Figueroa ni el intendente Mariano Gaido. Álamo y Lara reemplazarán a la anterior gestión que estuvo encabezada por los exgobernadores Omar Gutiérrez y Jorge Sapag, hasta hoy titulares de la Junta de Gobierno y la Convención del MPN.

El legislador adelantó semanas atrás que el partido acompañará al mandatario provincial en la búsqueda de su reelección, aunque evitó precisar el vehículo electoral que podría materializar ese apoyo.