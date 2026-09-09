Tenis de mesa: la rionegrina Manu Pereyra conquistó podios en un torneo nacional en Mendoza

La jugadora de Catriel tuvo otra brillante actuación en un certamen nacional. (Gentileza)

La catrielense Manuela Pereyra tuvo otra destacada actuación en el ámbito nacional al conquistar un título en Sub23 y un subcampeonato en Mayores. La jugadora rionegrina participó en San Martín, Mendoza, del torneo Nacional de tenis de mesa y Pereyra fue una de las grandes figuras.

Manuela se destacó en dos competencias y en Sub23, donde logró consagrarse campeona nacional luego de ganar una reñida final, levantando dos match points en contra.

En Mayores, también alcanzó la final y se quedó con un meritorio segundo lugar en el podio.

El certamen se realizó en el gimnasio “Torito Rodríguez” de San Martín y tuvo la organización de la Federación Mendocina de Tenis de Mesa con fiscalización de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM).

En Sub23, Pereyra sacó adelante una final disputada ante la bonaerense Abril Iwasa, ganando 3-2 luego de levantar un 0-2 y dos pelotas de partido en contra. El triunfo llegó con parciales 8-11, 6-11, 11-8, 11-6 y 13-11 en un dramático cierre.

También en Mayores, Manuela brilló en Todo Competidor, ganando su zona y semifinal para alcanzar la final y perder 4-2 ante la experimentada Luciana Fruas Paz, de Santiago del Estero. Este resultado le permitió quedarse con un segundo puesto.

Con esta actuación, Pereyra sumó puntos importantes para el ránking nacional y podios en todos los torneos en los que participó.