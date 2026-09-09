Río Negro capacita a proveedores para venderle al Estado: cómo inscribirse y participar de las compras públicas

Río Negro realizará una capacitación virtual y gratuita sobre COMPR.AR RN, el sistema digital mediante el cual se gestionan los procesos de compras y contrataciones de la administración pública provincial. La propuesta está dirigida tanto a proveedores ya registrados como a empresas y personas que quieran comenzar a ofrecer sus productos o servicios al Estado.

La actividad será el martes 15 de septiembre a las 9, de manera virtual, y estará a cargo de la Subsecretaría de Compras y Suministros, en el marco del proceso de modernización y transformación digital del Estado.

Durante el encuentro se explicará de manera práctica cómo inscribirse y actualizar los datos en COMPR.AR RN, consultar los procesos de contratación y detectar oportunidades de participación.

También se abordará el funcionamiento de la plataforma para responder pedidos de cotización o presupuestos, realizar ofertas y participar en instancias de mejora.

Cómo participar de la capacitación de COMPR.AR RN

La inscripción es gratuita y está abierta a proveedores registrados y a quienes estén interesados en convertirse en proveedores del Estado provincial.

La capacitación forma parte de una serie de acciones destinadas a facilitar el uso de la plataforma. Según explicó la subsecretaria de Compras y Suministros, Cyntia Ruiz, también se pondrán a disposición tutoriales para orientar a los usuarios sobre el ingreso al sistema, la consulta de la mesa de entrada, la presentación de ofertas y las cotizaciones.

Desde el Gobierno provincial destacaron que los proveedores son una parte fundamental del sistema de compras y que la digitalización busca simplificar los trámites y ampliar el acceso a las contrataciones públicas.

La inscripción puede realizarse a través del formulario dispuesto por la Provincia.