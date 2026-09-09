Río Negro capacita a proveedores para venderle al Estado: cómo inscribirse y participar de las compras públicas
La capacitación será virtual y gratuita el 15 de septiembre y está dirigida a proveedores registrados y a quienes quieran comenzar a vender sus productos o servicios al Estado provincial.
Río Negro realizará una capacitación virtual y gratuita sobre COMPR.AR RN, el sistema digital mediante el cual se gestionan los procesos de compras y contrataciones de la administración pública provincial. La propuesta está dirigida tanto a proveedores ya registrados como a empresas y personas que quieran comenzar a ofrecer sus productos o servicios al Estado.
La actividad será el martes 15 de septiembre a las 9, de manera virtual, y estará a cargo de la Subsecretaría de Compras y Suministros, en el marco del proceso de modernización y transformación digital del Estado.
Durante el encuentro se explicará de manera práctica cómo inscribirse y actualizar los datos en COMPR.AR RN, consultar los procesos de contratación y detectar oportunidades de participación.
También se abordará el funcionamiento de la plataforma para responder pedidos de cotización o presupuestos, realizar ofertas y participar en instancias de mejora.
Cómo participar de la capacitación de COMPR.AR RN
La inscripción es gratuita y está abierta a proveedores registrados y a quienes estén interesados en convertirse en proveedores del Estado provincial.
La capacitación forma parte de una serie de acciones destinadas a facilitar el uso de la plataforma. Según explicó la subsecretaria de Compras y Suministros, Cyntia Ruiz, también se pondrán a disposición tutoriales para orientar a los usuarios sobre el ingreso al sistema, la consulta de la mesa de entrada, la presentación de ofertas y las cotizaciones.
Desde el Gobierno provincial destacaron que los proveedores son una parte fundamental del sistema de compras y que la digitalización busca simplificar los trámites y ampliar el acceso a las contrataciones públicas.
La inscripción puede realizarse a través del formulario dispuesto por la Provincia.
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