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Política

Río Negro capacita a proveedores para venderle al Estado: cómo inscribirse y participar de las compras públicas

La capacitación será virtual y gratuita el 15 de septiembre y está dirigida a proveedores registrados y a quienes quieran comenzar a vender sus productos o servicios al Estado provincial.

Redacción

Por Redacción

Una oportunidad para proveedores en Río Negro. Foto gentileza.

Una oportunidad para proveedores en Río Negro. Foto gentileza.

Río Negro realizará una capacitación virtual y gratuita sobre COMPR.AR RN, el sistema digital mediante el cual se gestionan los procesos de compras y contrataciones de la administración pública provincial. La propuesta está dirigida tanto a proveedores ya registrados como a empresas y personas que quieran comenzar a ofrecer sus productos o servicios al Estado.

La actividad será el martes 15 de septiembre a las 9, de manera virtual, y estará a cargo de la Subsecretaría de Compras y Suministros, en el marco del proceso de modernización y transformación digital del Estado.

Durante el encuentro se explicará de manera práctica cómo inscribirse y actualizar los datos en COMPR.AR RN, consultar los procesos de contratación y detectar oportunidades de participación.

También se abordará el funcionamiento de la plataforma para responder pedidos de cotización o presupuestos, realizar ofertas y participar en instancias de mejora.

Cómo participar de la capacitación de COMPR.AR RN

La inscripción es gratuita y está abierta a proveedores registrados y a quienes estén interesados en convertirse en proveedores del Estado provincial.

La capacitación forma parte de una serie de acciones destinadas a facilitar el uso de la plataforma. Según explicó la subsecretaria de Compras y Suministros, Cyntia Ruiz, también se pondrán a disposición tutoriales para orientar a los usuarios sobre el ingreso al sistema, la consulta de la mesa de entrada, la presentación de ofertas y las cotizaciones.

Desde el Gobierno provincial destacaron que los proveedores son una parte fundamental del sistema de compras y que la digitalización busca simplificar los trámites y ampliar el acceso a las contrataciones públicas.

La inscripción puede realizarse a través del formulario dispuesto por la Provincia.


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Río Negro realizará una capacitación virtual y gratuita sobre COMPR.AR RN, el sistema digital mediante el cual se gestionan los procesos de compras y contrataciones de la administración pública provincial. La propuesta está dirigida tanto a proveedores ya registrados como a empresas y personas que quieran comenzar a ofrecer sus productos o servicios al Estado.

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