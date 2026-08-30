Juez electoral reconoció seis alianzas en Bariloche y mantiene a LLA pendiente

Días atrás se realizó una audiencia con los apoderados de las alianzas para las elecciones de Bariloche. Archivo

El juez electoral de Río Negro, Carlos Da Silvia, emitió este viernes las resoluciones de reconocimiento de seis alianzas presentadas para participar de los comicios municipales de Bariloche para elegir convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica Municipal, mientras que quedó pendiente una definición respecto de la coalición La Libertad Avanza en Bariloche, que integra la fuerza del presidente Javier Milei junto al PRO y otros partidos.

De este modo obtuvieron el aval para competir el 1 de noviembre las alianzas Estamos Haciendo Bariloche; Fuerza Bariloche; Acuerdo Cívico x Bariloche; +Bariloche Sumar Sur; Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST; y Frente de Izquierda por el Socialismo.

El juez emitió una resolución -firmada también por el secretario electoral subrogante Gastón del Castaño Aguilera- por cada coalición que solicitó el reconocimiento oficial.

Queda pendiente la solicitud elevada por la alianza La Libertad Avanza en Bariloche, conformada por PRO Unión Republicana, LLA, Bariloche Unidos y Movimiento de Apertura Democrática (MAD) porque en primera instancia el magistrado debe resolver el planteo realizado por el partido del presidente Milei respecto de que la fuerza sea reconocida como partido de jurisdicción provincial para competir en las elecciones de Bariloche.

La discusión está centrada en que el Juzgado excluyó a este partido de las fuerzas habilitadas para competir que informó a la Junta Electoral Municipal porque su reconocimiento fue otorgado el 7 de julio pasado, en fecha posterior a la convocatoria de las elecciones a Convencionales de Bariloche que ocurrió el 23 de junio.

En la fuerza estiman que el reconocimiento de la alianza se otorgará el lunes, aunque se excluiría de la conformación al partido La Libertad Avanza como fuerza miembro, sí quedarán el resto de los aliados que tienen sus reconocimientos previos.

Aún sin resolverse esa diferencia, el sector ya trabaja en la conformación de la lista de candidatos que encabezará un outsider de la política, el abogado y exfiscal Martín Govetto.





