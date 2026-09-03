A puro mate: la reaparición de Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Apenas unos días después de la conmovedora carta que sacudió al mundo del fútbol con el anuncio de su adiós definitivo a la Selección Argentina, Lionel Messi reapareció en escena con una postal tan auténtica como cotidiana.

Lejos de las luces mediáticas, el actual subcampeón del mundo se mostró en Miami viviendo una tarde familiar, disfrutando de sus afectos y enfocado en su rutina habitual en los Estados Unidos.

REAPARECIÓ EL 10 🥹👏🧉 || Lionel Messi volvió a mostrarse junto a su familia



Compartió un momento con su esposa Anto❤️ viendo jugar a sus hijos pic.twitter.com/kEKjZ8tk14 September 3, 2026

El capitán argentino fue captado en el predio de entrenamiento de las divisiones formativas de Inter Miami, siguiendo de cerca el partido de uno de sus hijos.

Leo compartió mates bajo un gazebo junto a su esposa Antonela Roccuzzo y otras familias, charlando distendido y con una sonrisa que muestra la paz del deber cumplido tras su histórico ciclo con la camiseta albiceleste.

En el cierre de la jornada, la familia se retiró del predio a bordo de un carrito de golf, saludando con tranquilidad a los presentes.

Las imágenes no tardaron en inundar las redes sociales, despertando miles de mensajes de afecto de hinchas de todo el planeta que todavía asimilan la despedida del diez del combinado argentino.

La escena refleja el presente que Leo eligió para esta etapa de su carrera: disfrutar del deporte desde la simpleza, ver crecer a sus hijos en la academia de las Garzas y transitar sus últimos pasos competitivos con otra serenidad.

El Inter Miami de Messi recibe a Atlanta United este sábado

Lionel Messi se prepara para su primer compromiso oficial luego de comunicar su retiro internacional: será este sábado 5 a partir de las 20:30 (hora de Argentina), cuando Inter Miami reciba a Atlanta United en el Nu Stadium por la Major League Soccer.