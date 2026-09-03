Expectativa por Malvinas: Javier Milei graba la cadena nacional en Casa Rosada

Este jueves el presidente Javier Milei brindará un mensaje centrado en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La iniciativa permanece bajo un estricto secreto dentro de Balcarce 50, aunque ya generó gran expectativa en el arco político.

La última vez que el mandatario reunió a todo el Gabinete para que lo acompañe al momento de hacer un anuncio por cadena nacional fue en septiembre de 2025, cuando confirmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitió la salida del cepo.

Una de las medidas en las que estuvo trabajando el Gobierno en los últimos días está vinculada a un proyecto de ley que se enviará próximamente al Congreso. La propuesta contempla aplicar sanciones más duras para las empresas que operen en el archipiélago sin autorización del Estado argentino.

El tema cobró recurrencia en las últimas semanas a partir de episodios como el amarraje en el puerto de Ushuaia del buque petrolero de bandera británica VS Promise, una acción prohibida en el marco de la disputa territorial con el Reino Unido.

A su vez, causó controversia el proyecto Sea Lion de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum —de capitales británicos e israelíes—, abocado a la evaluación para la extracción de crudo en la zona de las islas. El asunto adquirió especial repercusión por la relación actual entre Argentina e Israel, desde donde argumentaron de forma extraoficial que se trata de una iniciativa privada aún en etapa preliminar de análisis.

El Presidente arribó a Buenos Aires poco después de las 15.40, tras realizar una visita relámpago a Santiago de Chile. Desde Aeroparque se trasladó directo a la Casa Rosada para encabezar la filmación de la cadena nacional. Los preparativos técnicos registraron demoras de más de una hora y la grabación comenzó formalmente a las 17.25. El mensaje saldrá al aire a las 21.00, luego del proceso de edición y revisión.

En el Salón Blanco acompañaron al jefe de Estado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis “Toto” Caputo (Economía), Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en representación del Poder Legislativo. Detrás de las cámaras supervisaron la producción el asesor presidencial, Santiago Caputo; el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.