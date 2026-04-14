Juicio por la explosión de la destilería de Huincul: «la planta no era un descontrol», dijo la defensa

Los cinco acusados por la explosión en una destilería de Plaza Huincul estuvieron este martes frente al tribunal colegiado que los juzga por el delito de estrago doloso, agravado por la muerte de tres trabajadores: Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina. Para la fiscalía y la querella hubo «desidia y miseria» porque los responsables no actuaron y las consecuencias fueron tres muertes. La defensa planteó que «los operarios debían evitar la maniobra» que terminó con la explosión e incendio del tanque 205, y que demostrarán que «había protocolo y la planta no era un descontrol».

Después de 43 meses de la explosión y posterior incendio en un tanque de la destilería que opera New American Oil -NAO- en el parque petroquímico de Plaza Huincul se empezó el juicio contra los cinco acusados. Los jueces Federico Sommer y Lisandro Borgonovo; y la jueza Vanessa Macedo Font escucharon en los alegatos de apertura cómo demostrarán que los cinco imputados son o no responsables del delito de estrago culposo, agravado por la muerte de tres trabajadores: Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

En el banquillo de los acusados estuvieron Guido Torti, el jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; la licenciada en Seguridad e Higiene, Gimena Brillo, la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González y el auditor externo Alfredo Novaro.

Los familiares de las víctimas participaron de la audiencia. (Foto: Andrea Vazquez)

El fiscal jefe, Gastón Liotard junto a la fiscal del caso, Ana Mathieu destacó que lo sucedido el 22 de septiembre de 2022 puede sintetizarse como «desidia y miseria. La Argentina atada con alambre». En su alegato describió que el funcionamiento de la planta no era el adecuado y quienes están acusados, no hicieron lo que debían.

«La inacción responsable dio como resultado a lo que se denomina un hecho catastrófico«, mencionó. Liotard destacó que hubo un «sinnúmero de incumplimentos» y hubo fallas estructurales en los equipos. «No es producto del azar, sino de responsabilidades concretas». Señaló que «no fue un accidente. Fue un riesgo conocido».

Recordó que el 27 de diciembre de 2021, nueve meses antes de la explosión e incendio, hubo un hecho similar que no terminó de la misma manera por la presencia y dirección del viento que dispersó la nube de gases hacia otro lugar de la planta. Pidió la declaración de los acusados por el delito que llegaron a juicio.

Desde las querellas, Gabriel Contrera (representante a las familias Herrera y Molina), y Lucas Dumigual por la familia Jara, compartieron la línea de la fiscalía y así lo harán, de manera coordinada.

Para Contrera, el juicio representa un espacio para «encontrar la verdad» y dejar en claro «cómo trabajaban sus seres queridos, esclarecer cuáles eran las condiciones en que operaba la refinería NAO, que esto ya había pasado y para dejar en claro quiénes debían evitar que esto pase y no lo hicieron».

Agregó que «esto no fue una fatalidad o desgracia, o algo azaroso. Hubo advertencias, muchas y fueron ignoradas y esa indiferencia le costó la vida a tres personas», subrayó Contrera antes de finalizar. Dumigual agregó que «no solo la familia Jara espera respuestas, sino la sociedad y todos los trabajadores petroleros». Y que la «seguridad no puede ser una opción» y se «espera conocer la verdad de lo que sucedió», y demostrarán con evidencias y testimonios lo que ocurrió.

Los cinco imputados por la explosión de la destilería NAO en Plaza Huincul (Foto: Andrea Vazquez)

La «maniobra clave», según la defensa particular

La defensa particular de Guido Torti y Silvio Saibene, describió que lo ocurrido esa madrugada «también fue la tragedia de ellos». «Conocen el hecho porque lo vivieron y los siguen viviendo fueron los primeros en llegar», dijo el abogado Juan Manuel Coto.

Aunque aclaró que su postura no tiene intención de disminuir o ignorar el dolor de las familias de las víctimas, refirió que se debe hablar de otras cuestiones como lo ocurrido los 112 segundos antes de la explosión de esa madrugada, con una «maniobra clave» por parte de uno de los operarios. Tampoco muestra que «no hay nadie arriba del tanque» verificando cómo ingresaba todo.

«La explosión fue la consecuencia inmediata de esa maniobra», apuntó Coto que había protocolo para accionar y que «hubo un incumplimiento sistemático» de los operarios de esa noche. Todo será fundamentado con los peritos y otras pruebas que convocarán a lo largo del juicio para que disponga la no responsabilidad de sus defendidos.

Finalmente, el defensor oficial, Diego Simonelli coincidió con las líneas de Coto, y agregó que también plantearon la inconstitucionalidad de la acusación. «Cuestionaremos que las omisiones que les atribuyen a los tres defendidos carece de aval», señaló. Simonelli especificó que sostendrán que las omisiones son «irrelevantes al momento de la explosión» y la muerte de los tres operarios.

Después de un cuarto intermedio que dispuso el tribunal, empezó la ronda de testigos que fueron cuatro. Todos exempleados o contratados de NAO, y que -a excepción de la responsable de Recursos Humanos-estuvieron vinculados antes de la explosión. El juicio se reanudará este miércoles a partir de las 9, en el edificio de la Oficina Judicial de Cutral Co.