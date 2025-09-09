Juntos mostró músculo en Viedma y se movilizó en respaldo de la candidatura de López al Senado

Casualmente, el oficialismo tuvo la posibilidad este lunes de exponer su músculo político, al otro día de la polarizada elección de la provincia de Buenos Aires, y logró una gran movilización en Viedma en un acto de organización y de respaldo a la candidatura de Facundo López al Senado.

La concentración, realizada en el salón de Apel, sirvió además para mostrar al Juntos de Viedma, tras el quiebre que se generó entre el gobernador Alberto Weretilneck y López con el vice Pedro Pesatti por las candidaturas.

En ese sentido, la respuesta fue contundente, incluyendo la presencia y acompañamiento de actores con origen político en el equipo de Pesatti, como el intendente Marco Castro, sus funcionarios, y la legisladora Maricel Cevoli.

El jefe comunal abrió el acto para recordar que “Viedma siempre acompañó a Juntos y hoy vuelve a hacerlo con Facundo López”, afirmando que la “comunidad sabe quién cumple y quién abandona”. Afirmó que con Weretilneck y López existe la “certeza de que nunca nos vamos a quedar solos”.

Yahuar mostró el modelo de Boleta Única para el 26 y López pidió los «dos tildes». Foto: Mauricio Martín

Los asistentes -que superó ampliamente la capacidad del salón y los organizadores estimaron en 2.500- se ubicaron alrededor de un escenario central que congregó a Weretilneck, López, Castro y la intendente de Los Menucos, Mabel Yahuar, candidata suplente también al Senado.

Ella fue la segunda oradora y machacó con el abandono nacional y la presencia del oficialismo. “Estoy acá acompañando a Alberto y a Facundo: porque sé que nunca se borran”, remarcó.

Luego, Weretilneck y López se mantendrían con mensajes de continua cercanía que se garantiza desde esa dirigencia.

Otro punto reiterado fue la autonomía partidaria y la defensa provincial por encima de los mandatos de las fuerzas nacionales.

Inicialmente, López arrancó con un instructivo de cómo se deberá votar con la Boleta Única, con la muestra de un modelo ampliado, y pidió el “tilde” en los dos casilleros, es decir, el que pertenece al Senado y al de Diputado.

“Voy a ser la voz de cada rionegrino” en la Cámara Alta y “nunca vamos a votar en contra de nuestra gente”, afirmó el legislador cuando pidió el voto para el 26 de octubre.

Resaltó que Viedma siempre acompañó con su voto al gobernador. Lo hizo en “todas las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Y lo vamos a volver a hacer porque Viedma siempre se defiende, y no permite que nadie venga a decir lo que tenemos que hacer”.

El salón de APEL se colmó con dirigentes y militantes de JSRN. La concurrencia fue estimada por los organizadores en 2.500 personas. Foto: M. Martín

En ese marco habló de la autonomía de Juntos de las fuerzas nacionales y esgrimió una crítica -sin mencionarlo- para el vicegobernador, que el domingo felicitó a Sergio Massa y Axel Kiciloff por el “triunfo histórico”.

“Nosotros no felicitamos a nadie de Nación, ni de un lado ni del otro. Las cuestiones de Nación nos dividen y nosotros lo único que queremos es defender a Río Negro. Lo único que nos interesa es que Nación nos respete, que no se escuche, y para eso necesitamos ir al Senado”, fue la referencia de López.

Posteriormente, el gobernador expresó que “nos quieren ver de rodillas, pero los rionegrinos no somos un pueblo que se arrodille. Somos un pueblo con dignidad, que defiende lo suyo, que sabe producir, que sabe trabajar”, lanzó el gobernador.

“Facundo López tiene que ser nuestro senador: para que Río Negro nunca más sea ignorado desde Buenos Aires”, sostuvo Weretilneck.

“El 26 de octubre -remarcó- no se trata de Milei ni del kirchnerismo. Se trata de Río Negro. Vamos a votar para que nadie más nos falte el respeto”.



